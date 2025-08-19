„Bares für Rares“: DAS hat dem ZDF-Kult-Format noch gefehlt

Die ZDF-Serie „Bares für Rares“ gehört seit mehr als 13 Jahren fest zur TV-Landschaft. Sie ist für viele ein tägliches Pflichtprogramm am Nachmittag. Das Erfolgsrezept ist klar: Menschen bringen ihre besonderen Exponate ins Pulheimer Walzwerk, lassen sie von Experten begutachten und stellen sich im Händlerraum den Geboten der „Bares für Rares“-Stars.

Oftmals begeistert das Format mit außergewöhnlichen Geschichten, spannenden Objekten und überraschenden Verhandlungen. Dazu werden ab und an Sonderformate wie die große Primetime-Show oder „Bares für Rares – Händlerstücke“ gezeigt.

Doch wie wäre es, wenn Fans die Themen der nächsten Sonderausgaben selbst bestimmen dürften? Eine Idee hätte ich sofort parat: Warum nicht einmal nur mit Oldtimern und historischen Motorrädern?

Eine Idee!

„Bares für Rares“: Mal was Neues wagen

Fest steht: Die Begeisterung für alte Fahrzeuge hierzulande ist riesig. So ergab eine Statistik des Kraftfahrtbundesamtes ins Flensburg aus dem Jahr 2024, dass zum 01. Januar des Jahres 846.562 Oldtimer zugelassen waren.

Ob uriger VW Käfer, edler Mercedes Benz oder eine alte Harley Davidson: Jedes dieser Fahrzeuge bringt seinen eigenen Charme mit. Ich persönlich durfte einmal bei einem ganz besonderen Verkauf dabei sein: Ein roter Mazda 626, Baujahr 1989, der meinem Großvater gehörte.

Obwohl es nur noch ein Garagenverkauf ohne TV-Kameras war, löste diese spannende Verhandlung etwas in mir aus. Fachwissen und Bieten um Oldtimer: Das wäre doch mal ein echtes Highlight bei „Bares für Rares“.

Die Veränderungen würde weitere Umstellugen mit sich bringen

Es würde das Format neu beleben. Auch Moderator Horst Lichter dürfte diese Veränderung freuen. Er selbst ist begeisterter Motorradfahrer. Bestimmt könnte er ein bisschen persönliche Expertise mit einbringen.

Außerdem hätte es doch Unterhaltungswert, die beliebten „Bares für Rares“-Händler auf Spritztouren zu erleben. Natürlich gibt es einen Haken: Nicht alle sind auf den Autokauf spezialisiert. Wahrscheinlich müsste man hier ein bisschen umstellen und zusätzlich weitere Experten dazuholen.

Oder was wäre mit einer Sondersendung nur zu Uhren. Sven Deutschmanek dürften allein bei dem Gedanken schon die Finger kribbeln. Oder nur historischer Schmuck. Porzellan … Die Möglichkeiten wären so mannigfaltig wie die Sendung selbst.

Am Ende würde mich diese Veränderung auf jeden Fall begeistern. Wie sieht es bei euch aus? Und wäre es nicht generell schön, wenn die Fans bei der Auswahl möglicher Themenausgaben mehr mitbestimmen dürften?