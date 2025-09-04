„Bares für Rares“-Star Julian wütend: „Wegen solcher Typen“

Bei „Bares für Rares“ ist er der Strahlemann: Julian Schmitz-Avila. Der frisch gebackene 39-Jährige (Julian hatte am 3. September Geburtstag) ist aber auch nicht auf den Mund gefallen. Wenn ihn etwas stört, sagt es der Kunsthändler aus Bad Breisig auch.

So auch, als ihm ein Zeitungsartikel zu Augen kam, in dem es um den schon lange in der Kritik stehenden Kölner Erzbischof Rainer Woelki und einen weiteren Priester ging. „Wie lange darf der Mann eigentlich noch im Amt bleiben?“, fragt der „Bares für Rares“-Star in seiner Instagram-Story, versieht eben jene Frage noch mit einem weinendem und einem wütenden Smiley.

„Bares für Rares“-Star Julian Schmitz-Avila über den Glauben

Es ist ein Thema, das Julian sehr zu beschäftigen scheint, auch weil er selbst gläubig ist. „Wegen solcher Typen muss ich mich immer häufiger rechtfertigen, weshalb ich meinen Glauben öffentlich zur Schau stelle. Verständlich bei solchen ‚Würdenträgern’“, schreibt der Antiquitätenhändler weiter, zeigt dazu ein Bild von sich mit einem goldenen Kreuz um den Hals.

Schmitz-Avila weiter: „Der Umgang der Kirche mit Missbrauchsfällen ist bis heute ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen. Statt konsequenter Aufklärung erleben wir Vertuschungen, Verzögerung und mangelnde Empathie“, so Julian Schmitz-Avila. Seine Forderung: „Wer Verantwortung trägt, muss endlich handeln – nicht schweigen.“ Wahre Worte zu einem schwierigen Thema.

Zuletzt sprach der bekennende BVB-Fan im Interview mit dieser Redaktion auch über seine Sendung „Bares für Rares“, fand in dem Gespräch offene Worte für ZDF-Moderator Horst Lichter. „Horst ist mehr als ein Moderator“, so Schmitz-Avila, „er ist für viele Kolleginnen und Kollegen eine väterliche Figur. Er schaut, dass die einzelnen Gewerke ineinandergreifen und hat immer ein offenes Ohr, wenn mal jemand ein Problem hat.“ Was Julian zu den Veränderungen bei „Bares für Rares“ zu sagen hatte, kannst du hier nachlesen.