„Bares für Rares“: Händler Julian entdeckt kleines Zeichen auf Rarität – sofort schießen die Gebote in die Höhe

Weniger ist mehr? Bei diesem „Bares für Rares“-Objekt trifft das teilweise zu.

Denn bei dem, was eine 60-Jährige in der „Bares für Rares“-Ausgabe am Freitag mit in die ZDF-Trödelshow gebracht hat, ist vor allem eine Kleinigkeit entscheidend, um aus einem einfachen Stück einen Schatz werden zu lassen.

„Bares für Rares“ (ZDF): Diskussionen um Tasse

Dorthin war die 60-jährige Altenpflegerin Rita Hullmann gekommen. Die Dame hatte eine Tasse mit Deckel zu „Bares für Rares“ gebracht. Ein Geschenk, das zwar hübsch aussieht, für das sie jedoch keine Verwendung mehr hat.

+++ „Heute Show“ (ZDF): Oliver Welke schießt gegen Corona-Politik – „wirklichkeitsfremder Unsinn“ +++

Dass es sich bei der Tasse jedoch nicht um ein herkömmliches Wald- und Wiesen-Behältnis handelt, war allerdings schnell klar. „Rita, da hast du aber ein verdammt schönes Pöttchen mitgebracht“, begrüßte Horst Lichter die Altenpflegerin direkt in seiner sympathisch rheinischen Art.

-------------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Horst Lichter ist seit Beginn der Moderator der Sendung

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

Die Anmeldung erfolgt online

-------------------------

Und das 'Pöttchen' war nicht nur schön, es war auch extrem selten und wertvoll. So handelte es sich dabei nämlich um eine sogenannte 'Deckeltasse mit Vedute' aus dem 19. Jahrhundert.

Um diese Tasse geht es. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares-Händler Julian entdeckt DAS – und es wird richtig teuer

Besonders und damit richtig teuer machte es jedoch etwas anderes. Und das war auf der Rückseite der Deckeltasse zu finden. So stellte Händler Julian Schmitz-Avila anhand des eingravierten Zeichens schnell fest, dass „Meissen“ der Hersteller der Tasse sei.

-------------------------

Mehr Themen zu „Bares für Rares“:

-------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Kobaltblau, gold und unbestoßen. Es ist auf jeden Fall Meissen“, so der Kunst- und Antiquitätenhändler. Und damit war die Katze aus dem Sack. Nun war jedem Händler klar: Das wird ein teurer Spaß.

Dementsprechend schnellten die Gebote auch sofort in die Höhe. 400, 420, 450,460... Sofort hatte sich ein Bieterkrieg entwickelt, den schlussendlich Fabian Kahl für sich entscheiden konnte. Der Thüringer zahlte stattliche 760 Euro für die Tasse. Und damit sogar zehn Euro mehr als die Expertise ergeben hatte.

Zuletzt kam ein absolut geschichtsträchtiges Dokument unter den Hammer. Es war von IHM unterschrieben.

Und noch etwas sorgte kürzlich in der Show für große Augen. Denn ein Produkt, das ein Mann mitgebracht hatte, stammte von einem Weltstar. Hier erfährst du mehr >>>

Wenn du die Folge „Bares für Rares“ verpasst hast, kannst du sie in der ZDF-Mediathek nachschauen.