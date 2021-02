„Bares für Rares“: DIESES Objekt macht Händler Julian wuschig – „Ganz feuchte Hände“

Wer hätte gedacht, dass „ein grünes Huhn“, wie „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter das Mitbringsel von Sascha Schlecht und seiner Mutter Tatjana so schön nennt, am Ende des Tages dafür sorgen wird, dass Händler Julian Schmitz-Avila ganz feuchte Hände bekommt?

„Bares für Rares“-Händler Julian Schmitz-Avila. Foto: Screenshot ZDF

Ganz ehrlich: Wir nicht. Denn auf den ersten Blick wirkt der Hut, den das Mutter-Sohn-Duo aus Baden-Württemberg am Mittwoch mit zu „Bares für Rares“ brachte, alles andere als spektakulär.

„Bares für Rares“ (ZDF): Dieser Hut sieht aus wie ein grünes Huhn – ist aber keines

Erst bei näherer Betrachtung offenbart der Hut, der viele Jahre im Keller von Tatjana verbracht hatte, seine Geheimnisse. Es handelt sich nämlich nicht um ein „grünes Huhn“, sondern um einen Stulphut aus der „K und K“-Armee, so „Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmanek.

-----------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

sie wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

Die Anmeldung erfolgt online

-----------------------

Mit Geierfedern sei der Stulphut aus Österreich geschmückt und zwischen 1900 und 1910 entstanden.

Um diesen Hut entbrannte ein Bietergefecht. Foto: Screenshot ZDF

Und auch die Fertigung ist alles andere als alltäglich. Aus schwarzem Seidenfilz mit Goldelementen sei er gefertigt, so Deutschmanek.

„Bares für Rares“: Bieterkrieg um österreichischen Stulphut

Der Hut ist deshalb auch gar nicht mal so billig. So könne er zwischen 2.000 und 2.500 Euro einbringen, so der Experte. Und das brachte er auch, weil sich die Händler Julian Schmitz-Avila und Christian Vechtel einen regelrechten Bieterkrieg lieferten. Bis auf 2.350 boten sich Vechtel und Schmitz-Avila hoch, dann stieg Christian Vechtel aus – und Julian wusste gar nicht mehr wohin mit seiner Freude.

„Ich bin ein bisschen am zittern und habe ganz feuchte Hände“, gestand der 34-Jährige als er den Hut bezahlte. Aber ist ja alles gut gegangen.

