„Bares für Rares“-Star kauft alte Liege: Kurz darauf explodiert der Preis

Es ist der Wunsch eines jeden Händlers: Man kauft etwas günstig ein, und verkauft es anschließend mit großem Gewinn weiter. Manchmal funktioniert das sogar. Oftmals geht das aber nicht, ohne etwas nachzuhelfen. Das musste nun auch „Bares für Rares“-Händler Jos van Katwijk am eigenen Leib erfahren.

Der hatte nämlich in einer früheren „Bares für Rares“-Ausgabe eine alte Holz-Liege gekauft. Leider jedoch fehlten ihr die Armstützen. Zudem konnte sie auch noch etwas aufbereitet werden. Trotz der kleinen Mängel zahlte Jos den sportlichen Preis von 275 Euro. Immer noch ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass Detlef Kümmel den Wert des Möbels auf 800 bis 1.000 Euro geschätzt hatte.

„Bares für Rares“-Star Jos van Katwijk kauft eine alte Liege

Doch der Niederländer hatte auch noch einiges mit dem guten Stück vor. Und so kam die Liege, wie in der Sondersendung „Händlerstücke“ zu sehen war, zunächst einmal in die Werkstatt. Dort nämlich sollte sie die fehlenden Armlehnen zurückbekommen. Und die waren durchaus ungewöhnlich.

++ „Bares für Rares“-Waldi baut alten Koffer um: Über das Ergebnis muss er selber lachen ++

Anders als bei einfachen Liegen, sollten sie nämlich noch einem Getränk oder auch einem kleinen Snack-Schälchen Platz bieten. Und so wurde gesägt, geschraubt und gefeilt. Nur wenig später sah das gute Stück aus wie neu. Und sollte dementsprechend auch preislich einiges dazugewinnen.

Aus der Liege wird ein echtes Schmuckstück

„Ich habe die Liege gekauft für 275 Euro, wir haben Kosten gemacht für die Arbeit, das waren 500 Euro. Da komme ich zusammen auf 775 Euro“, rechnete Jos van Katwijk vor. Und auch den Preis, den er später gerne erzielen würde, nannte der „Bares für Rares“-Star.

++„Bares für Rares“-Waldi erlebt Drama: „Das gibt ein Massaker“ ++

Der nämlich sollte bei rund 2.500 Euro für das „super-schöne Stück“ liegen. Eine gewaltige Preissteigerung. Bei einer solch tollen, und vor allem einzigartigen Liege, aber auch durchaus angemessen.

Das ZDF zeigt die neuen Folgen „Bares für Rares“ stets montags bis freitags um 15.05 Uhr. Vorab sind die Episoden bereits kostenfrei in der ZDF-Mediathek abrufbar.