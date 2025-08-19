ZDF-Team kommen die Tränen – „Bares für Rares“-Kandidat ist schuld

Seit nunmehr zwölf Jahren schon läuft die Trödelshow „Bares für Rares“ im ZDF. Und die Zuschauer konnten bisher nicht nur mit ansehen, wie außergewöhnliche Raritäten angeboten werden, sondern auch viele emotionale Momente verfolgen – so wie erst vor wenigen Tagen.

Die Geschichte eines „Bares für Rares“-Kandidaten war sogar so rührend, dass selbst das ZDF den Tränen nahe war.

„Bares für Rares“: ZDF-Team kommen die Tränen

Bei Instagram teilt das ZDF-Team einen Ausschnitt aus einer kürzlich gesendeten Folge. Diese wird betitelt mit den Worten: „Lovestory zum Heulen!“ Und tatsächlich ist das, was „Bares für Rares“-Kandidat Jean-Claude in der Sendung vom Tisch lässt, höchst emotional.

„Als ich 19 Jahre alt war, bin ich mittags durch Marburg geschlendert und habe das hinter einem Schaufenster gesehen“, beginnt er seine Worte und verweist damit auf eine Brosche und Ohrringe. Und weiter verrät er über die Schmuckstücke: „Und habe mich sofort darin verliebt, weil ich dachte, das passt so super zu meinem Mädchen und auch spätere Frau dann.“

Das Geschenk für seine Liebste war nicht ganz billig. „1700 D-Mark habe ich bezahlt, das war mein ganzer Monatslohn“, gesteht Jean-Claude gegenüber „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter im ZDF. Damals war der Kandidat 36 Jahre alt. Das Geld war ihm nicht so wichtig, er erinnert sich: „Egal, das Mädchen ist es wert. Das muss her, ich liebe die Frau.“

„Bares für Rares“-Zuschauer gerührt

Zu Hause hat er seiner damaligen Freundin das Geschenk einfach so überreicht. Kein Wunder, dass nicht nur sie, sondern auch die Zuschauer zu Tränen gerührt sind. Unter dem Instagram-Post tummeln sich zahlreiche Tränen-Emojis von Fans, viele loben den Kandidaten in den höchsten Tönen:

„Ach wie toll“

„Bewundernswert“

„So ein liebenswerter Herr“

„Oh wow, so ein feiner Mensch“

Und auch das ZDF-Team muss sich eingestehen, Tränen der Rührung zu vergießen: „Uns geht’s gut, hatten nur was im Auge.“

Jean-Claudes Frau lebt mittlerweile übrigens nicht mehr. Das ist auch der Grund, weshalb er den Schmuck nun bei „Bares für Rares“ verkaufen will – obwohl es das Letzte ist, was ihm noch von seiner Frau geblieben ist. Für den Schmuck bekommt er von den ZDF-Händlern immerhin noch 611 Euro.