„Bares für Rares“: Teilnehmer liefern sich fragwürdigen Auftritt – ZDF muss einschreiten

Eigentlich geht es in der Trödelshow „Bares für Rares“ um seltene Stücke, die im Bestfall in der ZDF-Show von Privatpersonen verkauft werden. Doch mittlerweile hat „Bares für Rares“ so einen Kultstatus erreicht, dass hin und wieder auch kleine Anekdoten oder Showeinlagen zur Sendung gehören.

Ein Video, das das Team von „Bares für Rares“ ins Netz gestellt hat und das eine Szene aus einer vorherigen Episode zeigt, animiert das ZDF nun aber dazu, einzuschreiten.

„Bares für Rares“: Irre Szenen – ZDF schreitet ein

Im Video, das sowohl bei Instagram als auch Facebook hochgeladen wurde, sieht man Moderator Horst Lichter und Experte Colmar Schulte-Goltz zusammen mit zwei Kandidatinnen. Was die beiden Frauen in die Show zum Verkauf mitgebracht haben, ist hier nebensächlich, vielmehr bekommen die Zwei nun die Chance vom Moderator, ihre Stimmen zum Besten zu geben.

„Könnt ihr irgendeins dieser Lieder kurz für mich anstimmen?“, fragt Horst Lichter die Damen und die trällern plötzlich los, was das Zeug hält. Das Team der Show schreibt selbst zum Clip: „Ach, wie schön das gemeinsame Singen doch verbindet. Die beiden Freundinnen geben glatt ein exklusives Konzert im Händlerraum.“

Unter dem Video tummeln sich anschließend auch Kommentare von Fans, die ihren Senf zur Showeinlage beigeben wollen. „Das tut so weh“, heißt es dort zum Beispiel. Oder: „Kann man nicht einfach beim Thema bleiben? Der Hampelmann HL macht diesen Quatsch auch noch mit! Der arme Colmar versinkt vor Fremdscham in den Boden… peinlich!“

Plötzlich schreitet das ZDF höchstpersönlich ein, um eine Sache klarzustellen: „Hallo zusammen, bitte beachtet auch bei diesem Post unsere Netiquette. Beleidigungen, themenfremde Kommentare, Spamming oder Links zu kommerziellen Anbietern werden gelöscht.“

Tatsächlich finden sich relativ wenig Kommentare unter dem Video-Post und man darf rätseln, ob das ZDF hier schon fleißig eingegriffen hat…