„Bares für Rares“ (ZDF): Horst Lichter zerstört mutwillig eine Tasse – aber dann...

In der ZDF-Trödelsendung „Bares für Rares“ kommen zahlreiche Raritäten unter den Hammer. Da kann es schon mal vorkommen, dass zwischendurch etwas zu Bruch geht.

So geschehen am vergangenen Freitag, als Moderator Horst Lichter bei „Bares für Rares“ eine Tasse zerstörte. Doch so ganz unabsichtlich war das nicht.

„Bares für Rares“: Horst Lichter zerstört Tasse

„Bares für Rares“ ohne Horst Lichter kann man sich kaum vorstellen. Seit 2013 moderiert er die Kult-Show. Am Anfang jeder Sendungen begrüßt der Horst Lichter die Fans immer mit einem kleinen Sketch.

In der neusten Folge am Freitag sitzt er gemütlich in einem Sessel und trinkt einen Tee. Experte Detlev Kümmel kommt rein und fragt, was los sei. Sie wollen mit der Sendung beginnen. Plötzlich springt Horst Lichter auf, wirft seine Teetasse hinter sich und spricht sein Grußwort. Als er die Tasse sieht sagt er nur: „Ups“.

Schnell wird aber klar, die Tasse die Horst hinter sich wirft ist keine seltene Rarität, sondern eine einfache Porzellantasse. Dann geht’s los.

-------------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ wird im ZDF ausgestrahlt

Seit 2013 gibt es die Trödelshow

Horst Lichter moderiert die Sendung

„Bares für Rares“ gilt als die erfolgreichste Sendung im Nachmittagsprogramm des ZDF

Die Sendung hat einen festen Pool von Experten und Händlern, die die Stücke begutachten

-------------------------

Mann bringt restauriertes Moped mit und trifft DIESE Entscheidung

Dieses Moped sorgt für viel Freude. Foto: Screenshot ZDF

Artur Porat aus Hessen bringt ein echtes Liebhaberstück mit. Der Maschinenbauingenieur hat ein altes Moped von August Göricke selbst restauriert.

Auch Experte Detlev Kümmel und Horst Lichter haben an dem Zweirad mächtig Spaß. Kümmel setzt sich gleich mal drauf und testet, ob die Maschine läuft. Dann kommt der Kult-Moderator dazu und beschwert sich: „Da musst du mich rufen, damit ich sie teste.“

+++ „Bares für Rares“: Kultstar verärgert Fans – was er dann macht, kommt unerwartet +++

Horst Lichter kündigt an: „Ich werde später in Ruhe noch mal eine schöne Rundfahrt machen.“ Sowohl Experte als auch Horst Lichter sind begeistert: „Es wirkt alles sehr authentisch“, sagt Kümmel.

-------------------------

Mehr zu Bares für Rares:

„Bares für Rares“: Männer verkaufen Produkt – als Horst Lichter DAS hört, wird er deutlich „Hör auf!“

„Bares für Rares“ (ZDF): Vater aus NRW will Schmuggelware verkaufen – Horst Lichter reagiert sofort

„Bares für Rares“ (ZDF): Trödelshow beginnt – doch was macht Moderator Horst Lichter da?

-------------------------

„Dafür werde ich sie nicht abgeben“

Das Moped hat er von einer Auflösung eines Sägewerks. Sein Wunschpreis liegt bei 1500 Euro. Experte Detlev Kümmel muss den jungen Mann bremsen. Seine Einschätzung liegt bei 700-800 Euro.

+++ „Bares für Rares“ (ZDF): Händlerin bietet sofort Hammer-Summe für antike Brosche – Kollegen sind sprachlos +++

Artur Porat entscheidet schnell: „Dafür werde ich sie nicht abgeben.“ Eine Händlerkarte gibt’s für den Hessener deshalb nicht. Er nimmt sein Liebhaberstück wieder mit nach Hause.

„Bares für Rares“: Oma erlebt Schock

In einer der jüngsten „Bares für Rares“-Folgen machten gleich zwei Gäste auf den Weg zu Horst Lichter. Eine Oma nahm ihren Enkel mit. Doch als dieser vor laufender Kamera seinen Job verriet, hatte seine Großmutter einen Schock. Warum das so war, liest du hier >>>