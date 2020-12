„Bares für Rares“: Millionär verschenkt „Wunderlampe“ – im Händlerraum folgt die Überraschung

Die Erwartungen waren groß bei „Bares für Rares“, doch ein Mann, der eine vermeintlich wertvolle „Wunderlampe“ veräußern wollte, wurde sichtlich enttäuscht. Das Besondere: Die Rarität stammte nicht etwa aus seiner Familienhistorie, sondern war das Geschenk eines reichen Gönners.

Volker Gröschl aus Großwallstadt in Unterfranken hatte zu „Bares für Rares“ das Geschenk eines Millionärs mitgebracht, und sich davon ebenfalls ein bisschen Reichtum erhofft. Doch ganz so einfach wurde das nicht...

„Bares für Rares“: Mann bringt „Wunderlampe“ mit und wird enttäuscht

Das Mitbringsel sehe aus wie eine Wunderlampe, findet Dr. Heide Rezepa-Zabel. Ein Hauch von 1001 Nacht also bei „Bares für Rares“.

Doch wie ist der Großwallstädter zu dem Geschenk gekommen und was hat es damit auf sich, will Horst Lichter wissen. „Das habe ich bekommen von einem Millionär, der schon über 90 war und dem ich einen Gefallen getan habe. Er hat gesagt: 'So mein Bub, das hast du gut gemacht, das kriegst du jetzt. Ich hänge zwar dran, aber das kriegst du jetzt.'“

Volker brachte ein Geschenk eines Millionärs mit zu „Bares für Rares“. Foto: Screenshot ZDF

Hinter der Wunderlampe versteckt sich eine Riechdose aus den 1820er Jahren. Es hat sogar eine Geheimfach - für zusätzliche natürliche Duftstoffe.

Das gute Stück sei besonders an der Nordsee beliebt gewesen, so Dr. Rezepa-Zabel. Die Historie solcher Riechgefäße reicht zurück bis in die Antike. Zu Zeiten der Pest-Pandemie ging man sogar davon aus, dass die Duftstoffe die Luft der Umgebung reinigen, erklärt die Expertin.

Nun ja, in Pandemie-Zeiten wie diesen kann das ja nicht schaden.

------------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Horst Lichter ist seit Beginn der Moderator der Sendung

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

Die Anmeldung erfolgt online

-------------------------

Bleibt die Frage, was für das Mitbringsel rausspringen soll? Volker hat eine ziemlich genaue Vorstellung. Denn er hat es bereits einmal versucht online zu verkaufen. 400, 550 und 600 Euro seien ihm da angeboten worden.

Die Riechdose bei Bares für Rares. Foto: Screenshot ZDF

Ein bisschen mehr dürfte es diesmal schon sein. Und die Händler lassen sich zunächst nicht lumpen. Doch bei 400 Euro gerät das Bietergefecht plötzlich ins Stocken. Am Ende schlägt Fabian Kahl zu - für 450 Euro. Eine Überraschung! Schließlich hatte man ihm Online bereits rund 150 Euro mehr geboten.

Also auch weniger, als sich Volker eigentlich erhofft hatte. „Ich bin mit dem Preis einigermaßen zufrieden, hätte mir ein bisschen mehr erwartet“, so der Unterfranke. Dennoch will er nicht meckern: „Aber es war ein schönes Erlebnis, das hat mir Spaß gemacht.“

