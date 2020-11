„Bares für Rares“ (ZDF): Händler überbieten sich für Zufallsfund aus dem Müll

Dass es sich lohnt, im Sperrmüll zu wühlen, zeigte nun eine neue ZDF-Folge von „Bares für Rares“.

Das kommt auch nicht alle Tage vor: Ein Kind bei „Bares für Rares“. Lara Hiller heißt das Mädchen, das sich extra aus dem Oberallgäu ins Kölner Walzwerk begeben hat, um ihre Rarität loszuwerden. Und sie ist nicht allein.

Mit im Gepäck hat die junge „Bares für Rares“-Kandidatin ihre Oma Gabriele Eberhardt. Zusammen wollen die beiden eine Schmuckdose verkaufen, die sie auf dem Sperrmüll gefunden haben. Und wer hätte gedacht, dass ein Fund vom Müll die Taschen der beiden so sehr füllen wird. Doch dazu später mehr.

„Bares für Rares“ (ZDF): Horst Lichter ist perplex

Bei der Begrüßung mit „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter kann der ZDF-Star nicht glauben, wen er da vor sich hat. „Ich gehe mal von aus, das ist deine Mama“, fragt Lichter seinen Gast. Als Lara ihm die Familienverhältnisse erklärt, ist der Moderator perplex: „So eine junge Oma hast du? Jetzt bin ich ja platt!“

Das ist „Bares für Rares“ (ZDF):

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Horst Lichter ist seit Beginn der Moderator der Sendung

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

Platt ist Horst Lichter auch von der Schmuckdose. „Och das ist aber süß, das sieht aber knuffig aus. Und das könnte richtig wertvoll sein, wenn ich mir das so angucke“, schwärmt der „Bares für Rares“-Star. Tatsächlich hat die Dose, die Oma Gabriele auf dem Sperrmüllhaufen eines Bekannten entdeckt hat, ein paar wertvolle Einzelheiten.

„Bares für Rares“ (ZDF): Wertschätzung der Verkäufer um einiges geringer

Sie ist aus Silber mit Resten einer Vergoldung und ist oben auf mit einer Fuchsfigur verziert. „Es ist eine ganz besondere Schmuckdose. Eine Pyxis“, so die ZDF-Expertin Wendelar Horz. Pyxis bezeichnet eine kleine wertvolle Dose, in der besondere Gegenstände aufbewahrt werden. Horz erklärt, dass die Dose aus einer sehr berühmten Juweliers-Manufaktur aus Ulm stamme und in der Werkstatt von Robert Merath gemacht wurde. Und zwar in der Zeit um 1920 herum.

Bares für Rares: Diese Schmuckdose wurde in den 20ern hergestellt. Foto: Screenshot ZDF

Fast schon schade, dass Gabriele Eberhardt nur 50 Euro für ihr Mitbringsel will. Denn Expertin Wendelar Horz schätzt die Dose auf 500 Euro.

Die Händler bieten eifrig mit, als sie das Döschen erblicken. Gelohnt hat sich die Fahrt nach Köln am Ende allemal für Gabriele und Lara. 470 Euro bekommt das Familienduo dafür. Da werden doch sicher auch ein paar Euro an die schüchterne Enkelin gehen…

Ein anderes Produkt versetzt Horst Lichter ebenfalls ins Staunen. Trotzdem will er eigentlich gar keine Händlerkarte herausgeben. Warum, das erfährst du hier >>>

Am Mittwochabend war wieder „Bares für Rares“-Zeit. „Kelly Family“-Star Patricia hatte eine Tasche dabei. Beim Preis des guten Stückes kippen die Händler aus den Latschen. (jhe)