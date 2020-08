„Bares für Rares“: DIESES Objekt spaltet die Händler – „Schauer über den Rücken“

Bei „Bares für Rares“ kommen zwar viele seltene Objekte auf den Händlertisch, schön sind diese aber nicht immer. Das bewies am Mittwoch auch die 31-jährige Lavinia Gerber.

Die junge Frau, die als Work Advisor arbeitet, hatte drei Köpfe mit zu „Bares für Rares“ gebracht, die aus dem Nachlass ihres Vaters stammen. Der war, und das ist wichtig zu erwähnen, Kuriositätensammler. Was so einiges erklärt.

„Bares für Rares“: Horst Lichter von Objekt geschockt

Wirklich schön waren ihre Verkaufsobjekte nämlich nun wirklich nicht. Das fand wohl auch Horst Lichter, seine Abneigung gegenüber den skurrilen Köpfen konnte der „Bares für Rares“-Moderator nämlich nur schwerlich verbergen.

„Ich verstehe relativ selten, warum jemand etwas abgeben möchte, was schon lange in der Familie ist. Hier muss ich sagen, fehlt mir der Zugang zum künstlerischen Aspekt, und deswegen verstehe ich, warum du sie weggeben möchtest“, so Lichter. Oder kurz gesagt: Die Dinger sehen einfach gruselig aus.

Irre Kindheitsgeschichte: „Ausgestopfte Kröten und Schlangen und Gebisse“

Allerdings passten sie zum Interieur von Lavinias Vater. „Die drei Köpfe habe ich aus dem Nachlass meines Vaters“, so die 31-Jährige. Und weiter: „Der war leidenschaftlicher Kuriositätensammler. Diese drei Köpfe standen zum Beispiel in einem Regal neben Schädeln und ausgestopften Kröten und Schlangen und Gebissen.“

Zu viel für Horst Lichter. „Ansonsten war deine Kindheit sehr schön?“, fragte er die junge Frau, und gab zu: „Mir stehen die Haare hoch.“ Dabei hatten die Köpfe eine durchaus spannende Geschichte.

„Bares für Rares“: Händler sind gespalten

Diese gruseligen Köpfe sollten verkauft werden. Foto: Screenshot ZDF

So waren die Köpfe sogenannte „Mutterformen“ für Köpfe, aus denen später Puppen-Köpfe gebaut werden. Und solche Gussformen sind gar nicht mal so günstig. Stattliche 300 Euro sollen die gruseligen Köpfe aus den 1960er-Jahren wert sein.

Bei den Händlern schieden sich jedenfalls die Geister. „Mir läuft immer noch ein Schauer über den Rücken“, sagte der eine, während andere, wie beispielsweise Walter 'Waldi' Lehnertz oder Wolfgang Pauritsch richtig scharf auf die Köpfe waren. 320 Euro zahlte Waldi schließlich.

Sven Deutschmanek mit irrer Verwandlung

Deutlich fitter und vor allem weniger rot am Körper zeigte sich Sven Deutschmanek kürzlich bei „Bares für Rares“, als eine Verkäuferin mit Spielzeug ankam. Welche horrende Summe der Experte beim Anblick der Ware genannt hatte, erfährst du hier >>> Nur so viel schon vorab: Der Betrag ist unglaublich!