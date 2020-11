„Bares für Rares“: Als Händler Daniel Meyer DAS hört, macht er große Augen – „Da hast du sowieso keine Chance“

Manchmal muss einfach zusammenkommen, was zusammengehört. Das ist im echten Leben so und sollte auch bei „Bares für Rares“ so sein. Doch klappt das wirklich? Du wirst es gleich erfahren.

Beginnen wir doch von vorne. Am Donnerstag war das Mutter-Tochter-Gespann Inga und Vivian Schulze bei „Bares für Rares “. Die beiden hatten den Weg auf sich genommen, um silberne Kelche an Händlerin oder Händler zu bringen.

„Bares für Rares“: Daniel Meyer hat eine besondere Verbindung zum Verkaufsobjekt

Zwei silberne Kelche sollen verkauft werden. Foto: Screenshot ZDF

Und besonders einer, der „Bares für Rares“-Einkäufer hat eine besondere Verbindung zu den silbernen Trinkgefäßen. Daniel Meyer.

Erst einmal zu den Eckdaten: Aus Russland stammen die edlen Kelche, wurden irgendwann zwischen 1886 und 1908 gefertigt und sollten mindestens 180 Euro einbringen. Und nun der Clou: Als Julian Schmitz-Avila sich die silbernen Gefäße genauer anschaut, entdeckt er eine Gravur. „Vom Kameraden des fünften Korps Adolf Meyer 1822 bis 1917“.

„Bares für Rares“: Kelche gehen nach Münster

Da machte Daniel Meyer große Augen. Derselbe Nachname, das muss doch ein Zeichen sein. Diese Becher will er haben. Als Kollege Waldi sich einmischte, bügelte er ihn schnell ab. „Da steht Meyer drauf, da hast du sowieso keine Chance.“

Und so kam es, wie es kommen musste. Daniel Meyer konnte sich durchsetzen. Für stattliche 260 Euro gingen die Kelche seines Namensvetters an den Kunsthändler aus Münster.

Ebenfalls an Daniel Meyer ging zuletzt ein edler Ring. Doch vorher machte seine Kollegin Elke noch eine Entdeckung.