„Bares für Rares“-Händler Waldi mit Knallhart-Ansage: „Machst hier auf dicke Hose“

In der ZDF-Kult-Show „Bares für Rares“ sorgen ganz besondere Schätze regelmäßig für Aufsehen und manchmal auch für kleine Reibereien im Händlerraum. Am Montag (19. August 2025) ist es wieder so weit: Ein edles Collier aus 585er-Gold mit Altschliffdiamanten und Perlen aus dem Jahr 1890 bringt die Händler zum Staunen.

Schnell ist klar: Dieses Stück möchte jeder haben. Vor allem zwei mischen vorne mit: Waldi und Daniel Meyer. Und das, obwohl Waldi seinem Kollegen scheinbar noch eins auswischen möchte…

„Bares für Rares“: Martina möchte das Collier endlich loswerden

Doch erst einmal zum Exponat und Teilnehmerin Martina Schweizer (68) aus Neu-Ulm. Sie bringt ein elegantes Collier mit, das sie einst von ihrer Mutter erhielt. Doch getragen wurde es von beiden Damen nie.

++ auch für dich interessant: „Bares für Rares“-Star Fabian Kahl hat neue Aufgabe: „Fange jetzt an“ ++

Jetzt soll das prunkvolle Collier Bares bringen. Martinas Wunschpreis liegt bei 400 Euro! „Bares für Rares“-Experte Patrick Lessmann gibt grünes Licht: „Ich finde, es ist ein sehr schönes Collier, welches in einem guten Zustand ist. Deshalb bin ich da ganz bei Ihnen. Mein Schätzpreis liegt bei 450 bis 550 Euro.“ Martina strahlt: „Wunderbar. Ich freue mich.“

Händler sind sofort Feuer und Flamme

Im „Bares für Rares“-Händlerraum geht es direkt rund. Elisabeth Nüdling ist sofort hin und weg: „Das ist ja entzückend. Sehr schön! Das ist ganz filigran.“ Sie bietet 600 Euro. Doch plötzlich greift Daniel Meyer ein. Auch Waldi mischt sich ein und ein hitziger Schlagabtausch entbrennt.

„Kaufst du das jetzt Lisa und schenkst ihr es nachher?“, fragt Daniel Meyer provokant. Waldi kontert trocken: „Nein, ich hätte es gerne bei Lisa gesehen. Aber wenn du meinst, dass du hier auf dicke Hose machst, dann bin ich dabei.“ Elisabeth Nüdling kommentiert lachend: „Jetzt geht’s rund hier.“

Am Ende bekommt Daniel Meyer für starke 700 Euro den Zuschlag! Waldi hatte den Preis zuvor nochmal hochgetrieben. Für Martina Schweizer ist ein echter „Bares für Rares“-Volltreffer: Der Schätzpreis wurde sogar übertroffen. Glücklich und zufrieden tritt sie die Heimreise nach Neu-Ulm an.