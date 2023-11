„Bares für Rares“: Als Kandidatin DIESEN Preis hört, staunt sie nicht schlecht – „Ganz andere Nummer“

Es ist die Lieblingssendung vieler Trödelfans und die perfekte Unterhaltung für einen gemütlichen Abend auf der Couch: „Bares für Rares“. Koch und Fernsehmoderator Horst Lichter führt bereits seit der ersten Folge im Jahr 2013 durch die Sendung.

Die Teilnehmer bringen alte Trödelstücke mit in die ZDF-Sendung. Diese werden von einem Experten begutachtet und dann in den Händlerraum gebracht, in dem vier Händler ihre Gebote abgeben. Das höchste Gebot gewinnt. In der aktuellen Folge von Mittwoch (8. November) pokert eine Kandidatin viel zu niedrig und staunt am Ende nicht schlecht.

„Bares für Rares“: Kandidatin im Freudentaumel

Kandidatin Helga aus dem kleinen Örtchen Seesbach im Landkreis Bad Kreuznach betritt mit einem kleinen Schmuckkästchen den Raum. In dem Behältnis befinden sich ein Armreif und Ohrstecker, den Schmuck hat die 56-Jährige von ihrer Mutter zum Geburtstag geschenkt bekommen. Zunächst erwartet Moderator Lichter die Kandidatin gemeinsam mit Diamanten-Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel, die den Wert des Schmuckes einschätzen soll. Zunächst begutachtet die Expertin die Schmuckstücke und stellt fest, dass sie aus den Jahren 1960 und 1970 stammen.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Es handelt sich bei dem Schmuck um 585 Gold, das mit Brillanten, Beryllen und Rubinen versetzt wurde. Als Helga gefragt wird, wieviel Geld sie sich von den Händlern erhofft, antwortet die Schulsekretärin bescheiden: „Mindestens 500 bis 600 Euro.“ Als die Expertin dann ihre Einschätzung abgibt, staunt Helga nicht schlecht. Dr. Rezepa Zabel schätzt den Wert des Schmuckes nämlich auf 1700 bis 2000 Euro. Helga ist völlig überrascht: „Das hört sich sehr gut an, das freut mich“. Und Horst Lichter ist ebenfalls begeistert und sagt freudig: „Also ich finde, das ist eine ganz andere Nummer als 600 Euro, aber hallo!“

Mit dieser freudigen Nachricht im Gepäck macht sich Helga auf den Weg in den Händlerraum.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Alle Händler von „Bares für Rares“ zeigen Interesse an den hochwertigen Schmuckstücken. Schlussendlich erwirbt Händler Albert Maier den Schmuck für einen Preis von 1250 Euro. Der Wunschpreis von Helga hat sich also verdoppelt. Die Kandidatin kann ihre Freude kaum zurückhalten und sagt: „Es sind jetzt doch 1250 Euro geworden und das freut mich natürlich sehr.“ Das Geld möchte Helga ihrer Tochter schenken.