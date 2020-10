„Bares für Rares“: Mann bringt Lampe mit, doch Horst Lichter fasziniert etwas ganz anderes – „Respekt“

Als Gastgeber von „Bares für Rares“ sieht Horst Lichter seit Jahren nicht nur kuriose Mitbringsel, sondern hört auch spannende Geschichten seiner Verkäufer.

Bei einem Mann aus Münster war er sichtlich begeistert, als der über seine Urlaubspläne auspackte.

„Bares für Rares“ (ZDF): Mann aus Münster will Lampe verkaufen

Helmut Onertz (74) ist ein Elektriker aus Münster. Im Gepäck hatte er bei der Freitagssendung von „Bares für Rares“ (Wiederholung aus dem April) eine Lampe aus Plexiglas, die mit nur einem Faden gesponnen ist. Die passe nun nicht mehr in die Räumlichkeiten, so der 74-Jährige. Also ab zu „Bares für Rares“, dachte er sich.

Die Lampe sei ein Erbstück seiner verstorbenen Schwiegereltern. Am besten sieht es aus, wenn es dunkel ist.

„Bares für Rares“ (ZDF): Tauchen und Schnorcheln mit Walhaien

Er sei Rentner, habe lange als Elektriker im Kundendienst gearbeitet, erzählt Onertz. „Wie vertreibt man sich die Zeit?“, will Horst Lichter wissen.

„Da wir keine Kinder haben, machen wir sehr viel Urlaub. Das nächste ist Madeira. Und anschließend fliegen wir dann nach Mexiko zum Tauchen und Schnorcheln mit den Walhaien“, erzählt er.

„Respekt“, platzt es aus Lichter heraus. „Mein positiver Neid ist mit dir“, sagt Lichter.

Dann geht es um Helmuts Mitbringsel. Seine Lampe stammte aus den 60er Jahren und sei ein Designerstück. 200 Euro erhoffe sich der Verkäufer. Sven Deutschmanek glaubt sogar, die Lampe könnte bis zu 400 Euro einbringen.

„Bares für Rares“ (ZDF): Mehr als 320 Euro kommen nicht raus

Und die Händler sind durchaus angetan von der seltenen Lampe. Denn sie ist neutral und passt damit zu allem, finden sie. Entsprechend steigert sich der Preis schnell in die Höhe.

Doch mehr als 320 Euro gibt es nicht für Helmut. Der ist dennoch zufrieden: „Das ist mehr als ich mir erhofft hatte. Ich fahre glücklich mit meiner Frau nach Hause.“ (ms)