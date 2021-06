„Bares für Rares“: „Unglaublich“ – plötzlich schmuggelt ER sich in die Show

Normalerweise kommen die Promis ja nur zu den Abendshows von „Bares für Rares“. So versuchten bereits Stars wie Sängerin Vanessa Mai, Schauspielerin Anna Thalbach oder Skifahrer Felix Neureuther ihre Raritäten an Händlerin oder Händler zu bringen.

Zu den normalen „Bares für Rares“-Ausgaben kommen jedoch fast ausschließlich unprominente Gesichter. Das sollte sich am Donnerstag ändern. Da wollte sich nämlich ein alter Bekannter in die Trödelshow schmuggeln. Wir lösen auf: Das ging schief.

„Bares für Rares“: Da staunt Horst Lichter nicht schlecht – ER schmuggelt sich in die Show

So stellte sich ein Herr mit dichtem Rauschebart, Sonnenbrille und Perücke bei Horst Lichter und Expertin Heide Rezepa-Zabel als Ben Hutschmanek aus Stuttgart vor.

Moment mal. Hutschmanek? Dazu diese Stimme. Den Mann kennen wir doch. Und auch bei Horst Lichter scheint ein Verdacht aufzukommen. Ist das etwa..? Ja, er ist es.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

Sven Deutschmanek wollte sich verkleidet bei „Bares für Rares“ einschmuggeln. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmanek hat sich verkleidet, wollte sich so in die Show schleichen und seine Uhr verkaufen. „Sven, komm! Was soll das denn?“, meckert Lichter seinen Experten an. Der reißt sich wütend die Perücke vom Kopf, meckert, dass er auch endlich mal was verkaufen wolle und stapft davon.

„Bares für Rares“: Wann sehen wir Heide Rezepa-Zabel im Horst-Lichter-Kostüm?

Und Lichter? Der fängt an zu lachen. „Unglaublich, ne? Aber da sieht man mal die Leidenschaft bei unseren Experten. Wie sie brennen für 'Bares für Rares'. Wenn ich Pech habe, will Heide auch bald mal Horst spielen“, witzelt der Moderator.

Die Aktion war natürlich nur ein Scherz. Auch wenn sicher der ein oder andere Zuschauer Heide Rezepa-Zabel gerne mal mit dem Schnauzer von Horst Lichter sehen würde.

Das schmeckte einer Zuschauerin aber mal gar nicht. Als Händler Waldi DIESEN Spruch losließ, machte sie ihrem Ärger auf Facebook Luft. Was war passiert?