„Bares für Rares“ (ZDF): Student will seltenes Erbstück verkaufen – als er DAS hört, beendet er sofort

Tja, manchmal läuft es bei „Bares für Rares“ nicht so, wie es sich der Verkäufer vorgestellt hat.

So auch im Fall von Melvin Meinhold, einem Studenten aus Limburg. Er hat ein geschichtsträchtiges Stück mit zu „Bares für Rares“ gebracht. In der Trödelshow, so die Hoffnung des 23-Jährigen, ließe sich noch eine gute Stange Geld für das Familienerbstück machen.

„Bares für Rares“ (ZDF): Student hat seltenes Erbstück dabei

Doch so ganz, wie sich der Student seinen Verkauf bei Horst Lichter und Co. vorstellt, endet das „Bares für Rares“-Abenteuer für ihn nicht. Aber von vorne.

Melvin hat ein Familienerbstück dabei – ein militärisches Fernglas aus dem ersten Weltkrieg. Angefertigt von den Franzosen für die Engländer. Für Offizier Jay Crips, wie „Bares für Rares“-Experte Detlev Kümmel vermutet. Denn auf dem Fernglas steht genau dieser Name. „Die Soldaten mussten nur rennen, die Offiziere mussten wissen, wo es hingeht“, so Kümmel. Deshalb sei das Fernglas für einen Offizier gewesen, nicht aber in Gebrauch der Soldaten.

+++ „Bares für Rares“: Studenten verlangen Mond-Preis – „Wie kommt ihr denn darauf?“ +++

-----------------------

Das ist die ZDF-Sendung „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Horst Lichter ist seit Beginn der Moderator der Sendung

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

-----------------------

Die „Bares für Rares“-Rarität stammt von Melvins Opa, der Objekte dieser Art gesammelt hat. Der Experte bemerkt jedoch wenige Gebrauchsspuren am Fernglas, das seiner Meinung nach um 1917 verwendet wurde.

Das Fernglas ist vom ersten Weltkrieg. Foto: ZDF Screenshot

Aufgrund der kleinen Macken schätzt er den Wert für das Mitbringsel auf circa 100 bis 150 Euro. Den Wunschpreis des Verkäufers trifft er damit jedoch nicht. Melvin möchte wenigstens 250 Euro haben, wäre aber nicht abgeneigt, zur Not auf 150 Euro runter zu gehen. Da ahnt er noch nicht, dass der potenzielle Verkauf nicht in die Richtung geht, die ihm lieb ist.

-----------------------

Mehr zu „Bares für Rares“ (ZDF):

„Bares für Rares“: Studenten verlangen Mond-Preis – „Wie kommt ihr denn darauf?“

„Bares für Rares“-Verkäufer trifft bei Horst Lichter ins Schwarze: „DAS ist genau sowas, was ich hier haben möchte“

„Bares für Rares“ (ZDF): Bei diesem Schmuckstück muss Susanne Steiger sofort handeln – und lässt ihre Kollegen alt aussehen

-----------------------

Bares für Rares: Händlerin Susanne Steiger ist am Fernglas interessiert. Foto: ZDF Screenshot

Denn die Begeisterung der „Bares für Rares“-Händler hält sich in Grenzen. Susanne Steiger ist es letztendlich, die immerhin auf 100 Euro hochgeht. „Das ist mir ein bisschen zu wenig“, stellt Student Melvin klar. 150 Euro wolle er als Minimum schon haben. „150 wäre mir tatsächlich ein bisschen zu viel. Aber 120 würde ich noch machen“, kontert die Händlerin.

+++ „Bauer sucht Frau“: Neuer herber Rückschlag – Iris Abel mit traurigen Worten über Mann Uwe +++

Und dann passiert es: „Bares für Rares“-Kandidat Melvin lässt sich auf keinen Deal ein, will das gute Stück nicht hergeben. „Ich habe mir das als Limit gesetzt, da würde ich es lieber noch behalten.“

„Bares für Rares“: Bei diesem Thema wird Horst Lichter deutlich – „Blödsinn“

„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter ist sicher nicht auf den Mund gefallen. Hat er eine Meinung, weiß er sie auch zu verteidigen. So auch in diesem Fall>>>