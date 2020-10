„Bares für Rares“ (ZDF): Studentin hat Rarität – als sie zu den Händlern geht, kommt Horst Lichter eine Idee

Bei „Bares für Rares“ hat jeder die Chance, Raritäten zu verkaufen. Manche Kandidaten fangen dabei schon früh an, wie Isabel Hoffmann aus München.

Die Werkstudentin hat extra den ganzen Weg in die Rheinmetropole Köln auf sich genommen, um etwas loszuwerden, das mal ihrem Opa gehört hat.

„Bares für Rares“ (ZDF): Studentin hat Sammlerstück dabei – Horst Lichter flippt aus

Bei ihrem Mitbringsel handelt es sich um Figuren aus der Inzinger Igelfabrik, die von Firmengründer Gustav Peter ins Leben gerufen wurde. Zusammen mit den insgesamt 23 Mecki-Figuren hat die potenzielle „Bares für Rares“-Verkäuferin noch eine Puppenstube dabei. Beides Erbstücke ihres Opas, der häufig auf Flohmärkten unterwegs war.

Eine emotionale Verbindung hat die Studentin allerdings nicht zu den Igelfiguren aus den 60er Jahren. Moderator Horst Lichter ist beim Anblick dagegen sofort hin und weg. „Das sieht so knuffig aus, warum gibst du das weg?“, fragt er Isabel Hoffmann, die schließlich in der Sendung verrät: „Ich muss gestehen, dass ich nicht so viel Zugang dazu habe.“

Und weil ihr Opa selbst gerne „Bares für Rares“ geguckt hat, findet Isabel es angemessen, die Figuren samt Puppenhaus in der Sendung zu lassen. 300 Euro hätte die Münchnerin dafür gerne.

Diese Igelfiguren sollen verkauft werden. Foto: Screenshot ZDF

Ob Experte Detlev Kümmel das auch so sieht? Er schätzt allein die Puppenstube auf 80 Euro, die Figuren selbst auch auf 300. Mit der Expertise ist die 25-Jährige demnach vollends zufrieden.

„Bares für Rares“: Horst Lichter will Produkt selbst benutzen

Als sie sich auf den Weg zu den Händlern macht, hat Horst Lichter eine Idee, die er „Bares für Rares“-Kollege Detlev Kümmel gleich mal im Spaß mitteilt. „Wir müssen mal gucken, wer das kauft. Vielleicht können wir nach Feierabend noch eine Stunde damit spielen.“ Der Experte ist damit einverstanden.

Jetzt muss das Spielzeug nur noch in den Räumlichkeiten der ZDF-Show bleiben, damit gespielt werden kann. Keine schwere Aufgabe für Isabel Hoffmann, sie wird das Erbstück ihres Großvaters bei den Händlern schnell los. Für insgesamt 350 Euro. Na dann kann Horst Lichter ja mit dem Spielen loslegen!