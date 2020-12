„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter trifft Schlagerstar – und gibt intimes Detail preis

Na, wer hätte das gedacht...

Normalerweise kennen wir „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter als absolutes Multitalent. Der 58-Jährige ist Koch, Autor, Moderator, begeisterter Oldtimer-Freak und noch so vieles mehr.

In seiner ZDF-Show „Horst Lichter sucht das Glück – eine Reise durch Deutschland“ offenbart der „Bares für Rares“-Moderator jedoch etwas, das er ganz und gar nicht beherrscht.

„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter gesteht Schwäche

Und das ausgerechnet vor einer Dame, die diese Fähigkeit wie kaum eine andere beherrscht.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow im ZDF

sie wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

Die Anmeldung erfolgt online

So trifft Horst Lichter bei seiner Reise durch das Vogtland Schlagerstar Stefanie Hertel. Die 41-Jährige ist dort geboren und ein ebenso großer Motorrad-Fan wie Horst Lichter. Klar also, dass sich die beiden TV-Stars direkt verstehen.

Schlagerstar Stefanie Hertel. Foto: imago images / CEPix

Horst Lichter gesteht offen: „Bei mir gehen die ganzen Noten in den Freitod“

Und die Chemie scheint sofort zu stimmen. So verrät Horst Lichter eine seiner größten Schwächen. Das Singen. „Ich finde es erst einmal sehr schön, wenn man in einer Familie groß wird, in der man musikalisch erzogen wird“, so Lichter zu Hertel.

In seiner Familie sei das jedoch nicht so gewesen. „Ich habe es mit dem Singen versucht, da kannste alles vergessen. Bei mir gehen die ganzen Noten in den Freitod“, scherzt Lichter über seine unmusikalische Ader.

Naja, man muss ja auch schließlich nicht alles können.

Die Moderation liegt Horst Lichter da wohl näher. Auch wenn er bei IHR große Augen macht.