Unerwartetes Desaster bei „Bares für Rares“: Feines Schmuckset stürzt dramatisch ab

Bei der beliebten ZDF-Kult-Sendung „Bares für Rares“ schrieben oftmals kostspielige und edle Schmuckstücke außergewöhnliche Fernsehgeschichten. Überraschungen, Jubelstürme und prallgefüllte Portemonnaies lassen die Verkäufer noch lange auf ihre Besuche im Pulheimer Walzwerk zurückblicken.

Für Annemarie Viereck und ihren Sohn Uli endet ihre Reise jedoch anders: Trotz einer vielversprechenden Schätzung vor dem TV-Auftritt und extrem hohen Erwartungen bleibt die erhoffte „Bares für Rares“-Sensation aus.

„Bares für Rares“: Schmuckset bringt das Pulheimer Walzwerk zum Strahlen

Doch nun erst einmal zum edlen Altschliff-Diamanten-Schmuckset aus dem früheren 20. Jahrhundert: Es handelt sich um einen Ring und eine Halskette, die Annemarie von ihrer Mutter bekam. Die Halskette besticht durch zahlreiche funkelnde Altschliff-Diamanten von jeweils 0,9 Karat und glänzt durch edles Platin.

++ auch für dich interessant: Pumuckl-Fund bei „Bares für Rares“: Eine falsche Bewegung und er ist zerstört ++

Beim Anblick des Platin-Ringes stellt der „Bares für Rares“-Sachverständige Patrick Lessmann fest, dass er vierzehn Diamanten enthält. Beide Schmuckstücke weisen einen makellosen Zustand auf. Zusätzlich verleiht ihnen jeweils ein funkelnder Saphir einen atemberaubenden Glanz.

Ein glänzendes Schmuckset ziert den „Bares für Rares“-Expertisentisch. Foto: Screenshot ZDF

Kaum verwunderlich: Das Mutter-Sohn-Duo möchte im „Bares für Rares“-Händlerraum ordentlich absahnen. „Es wurde von einem Juwelier auf 10.000 Euro geschätzt. Diese 10.000 Euro würde ich auch anvisieren“, erzählt Uli mit großen Augen.

Gewaltiger Absturz bei der Expertise und im Händlerraum!

Lessmann sorgt plötzlich für große Ernüchterung: Seine Expertise lautet 2.800 bis 3.000 Euro. Ohne große Erwartungen entscheiden sie sich dennoch zum Verkauf. Wer weiß, vielleicht schlägt das Schmuckset ja doch ein.

Nach intensiver Begutachtung klettern die Gebote nur langsam. „Bares für Rares“-Händlerin Elke Velten-Tönnies knackt die 1.000 Euro-Marke. Dann das erschreckende Bild: Keiner der Anwesenden treibt den Preis nach oben. „Da wäre noch ein bisschen mehr drin“, spricht Uli offen aus.

Als sie ihren Schätzpreis nennen, sind die Händler vollkommen baff. „2.800 Euro sehe ich da nicht“, reagiert Elke ehrlich. 2.000 Euro lautet ihr finales Gebot. Annemarie und Uli stimmen ihr zu. Doch schnell wird deutlich: Einst funkelte das Schmuckset voller Strahlkraft, doch nun bleibt die Begeisterung scheinbar bei allen Beteiligten aus…

Die beschriebene „Bares für Rares“-Episode wird am 14. Oktober im ZDF ausgestrahlt. Sie ist außerdem in der ZDF-Mediathek verfügbar.