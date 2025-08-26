Edler Roller bei „Bares für Rares“: Plötzlich geht‘s um Udo Jürgens!

Es ist ein eher seltenes Phänomen bei „Bares für Rares“, das Händler wie Zuschauer gleichermaßen begeistert: Alte, edle Zweiräder, die Sammlerherzen höherschlagen lassen.

In der Ausgabe von „Bares für Rares – Lieblingsstücke“ vom 29. Mai 2025 bringt Rolf Lehmann aus Bückeburg einen 66-jährigen schwarzen Roller in einem außergewöhnlichen Zustand mit.

Voller Vorfreude und sichtlich motiviert erklärt er: „Udo Jürgens hat mal gesagt: Mit 66 Jahren fängt das Leben an. Und ich glaube, in dem Zustand, in dem der Roller ist, sagt er: Mit 66 Jahren, jetzt geht es nochmal richtig los.“

„Bares für Rares“: Ein echtes Highlight für Roller-Liebhaber

Rolf ist leidenschaftlicher Zweirad-Liebhaber, so hat er insgesamt zwölf Roller in seinem Repertoire. Der „Bares für Rares“-Sachverständige Detlev Kümmel nimmt ihn genau unter die Lupe und ist sofort fasziniert.

„Wow, ist der neu! Was natürlich schön ist: Wir haben nicht nur einen TÜV, sondern auch noch ein Wertgutachten. Der Roller wurde einmal komplett auseinandergebaut und dann von Grund auf wieder aufgebaut“, erklärt der „Bares für Rares“-Experte.

Das unglaubliche Detail an diesem Roller? Vor Rolf gehörte er nur einem einzigen Vorbesitzer – seinem Nachbarn. Schweren Herzens musste dieser das Zweirad seines Vaters schweren Herzens abgeben.

Expertise wird plötzlich gesprengt

Doch welche Summe möchte Rolf im „Bares für Rares“-Händlerraum erzielen? Nach eigener Aussage wäre für Rolf alles über 3.000 Euro eine echte „Wertschätzung“. Experte Detlev Kümmel stimmt ihm sofort zu und taxiert den Marktwert auf 3.000 bis 3.500 Euro.

Im Händlerraum sorgt der edle Roller samt originalem Nummernschild und Papieren sofort für Aufsehen. Wie im Rausch überbieten sich die Händler. Am Ende macht Wolfgang Pauritsch das Rennen und legt stolze 4.500 Euro auf den Tisch.

Ob Rolf das Geld in einen neuen Roller investierte? Das bleibt ungewiss. Sicher ist nur: Wolfgang Pauritsch fand schnell einen Abnehmer: einen älteren Herrn, der genau dieses Modell fuhr und nun seine Jugendzeit wieder aufleben lassen wollte.