Edler Ring bei „Bares für Rares“: „Vorsichtige“ Expertin über großen Deal – „Sehr mutig“

Gelegentlich überrascht die ZDF-Kultsendung „Bares für Rares“ mit unerwarteten Wendungen. Es sind Momente, die den treuen Fans den Atem anhalten lassen.

Plötzlich wird ein Wunschpreis oder eine Expertise haushoch überboten, ein Verkäufer kann sich doch nicht von seinem heißgeliebten Stück trennen oder ein Händler schnappt seinem Kollegen im letzten Moment das Objekt vor der Nase weg.

Genau dieses Szenario zeigt die Ausgabe „Bares für Rares – Lieblingsstücke“ am 28. September: Nach einer zunächst „vorsichtigen“ Expertise folgt im Händlerraum Unglaubliches…

„Bares für Rares“: Diamanten bringen den Raum zum Strahlen

Verkäufer Alexander Popp aus Neu Isenberg hat einen schillernden 585er-Weissgold Diamant-Ring ins Pulheimer Walzwerk mitgebracht. Er tappt völlig im Dunkeln – weiß weder, wie viel das edle Schmuckstück wert ist, noch wann es hergestellt wurde.

„Bares für Rares“-Sachverständige Wendela Horz stechen sofort die echten Altschliffdiamanten ins Auge. Fasziniert erklärt sie: „Der Ringkopf stammt aus dem 19. Jahrhundert – 1880 bis 1900. Das Ganze wurde dann später, 1930 in Wien, mit einer Weissgold-Schiene versehen. Insgesamt verfügt der Ring über neun Altschliffdiamanten.“

Dieser edle Ring sorgt für zahlreiche besondere „Bares für Rares“-Überraschungen. Foto: Screenshot ZDF

Doch so exquisit der Ring auch erscheint, es gibt ein Problem. Die leicht verschmutzten Diamanten erschweren eine hundertprozentige Qualitseinschätzung. Daher ist Wendela Horz nach eigenen Aussagen bei ihrer Expertise äußerst „vorsichtig.“

Im Händlerraum geschieht das Unglaubliche

Alexander dagegen zeigt sich nicht zurückhaltend, er wirft den gigantischen Wunschpreis von 5000 Euro in den Raum. Wendela Horz stimmt ihm zu: 5500 bis 6500 Euro lautet ihre Expertise.

Im „Bares für Rares“-Händlerraum leuchten besonders die Augen von drei Damen und Herren: Wolfgang Pauritsch, Elisabeth Nüdling und Fabian Kahl überbieten sich im Eiltempo und kennen kein Halten mehr.

Die Händler riskieren alles

Unglaublich! Plötzlich geht es um die stolze Summe von 8.000 Euro im Händlerraum! Nach einem spannenden „Bares für Rares“-Kopf-an-Kopf-Rennen schnappt Fabian Kahl den Wolfgang Pauritsch für 8700 Euro weg.

Wendela Horz blickt auf die aufregenden Szenen völlig baff zurück: „Wow! Super Verkauf. Sehr mutig! Der Ring ist wunderschön. Fabian findet bestimmt einen Käufer. Ich war vorsichtig mit meiner Schätzung. Ein sehr starker Preis!“ Warum sie diesen Deal als mutig einstuft, lässt die „Bares für Rares“-Expertin offen.

Die gesamte Episode ist in der ZDF-Mediathek verfügbar.