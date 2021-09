„Bares für Rares“: Ganz schön dreist! Horst Lichter fällt seinem Kollegen ins Wort – „Das ist mir wichtig“

In der ZDF-Show „Bares für Rares” hat Moderator Horst Lichter mittlerweile Kult-Charakter. Der TV-Koch fiebert nicht nur mit den Kandidaten mit, er ist auch an den alten Fundstücken höchst interessiert.

Jetzt zeigt der sonst so ruhige und höfliche Horst Lichter plötzlich aber eine ganz andere Seite von sich. „Der Bares für Rares“-Star hat offenbar kein Problem damit, seinem Kollegen einfach ins Wort zu fallen und den bei seiner Erklärung zu unterbrechen.

„Bares für Rares“: Horst Lichter gibt skurrile Fehleinschätzung ab

Angefangen hatte alles mit einem ganz besonderen Stück Zeitgeschichte, dass das Ehepaar Germann aus Speyer in der ZDF-Show „Bares für Rares“ verkaufen will.

„Ich mag ja so alte Haushaltsgeräte“, sagt Horst Lichter unwissend. Kunsthändler Sven Deutschmanek klärt auf, dass es sich bei dem skurrilen Gegenstand nicht etwa um eine antike Nudelmaschine, sondern um eine alte Rechenwalze handelt.

„Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmannek ist begeistert von einem Objekt

Der Bruder von Claudia Germann hatte dem Ehepaar die Walze geschenkt. Jetzt ist es allerdings an der Zeit Abschied zu nehmen – die altertümliche Rechenmaschine soll nun den Besitzer wechseln.

„Ist das zum Rechnen?“, fragt Horst Lichter ungläubig. Obwohl Sven Deutschmanek einiges zu der Walze erzählen kann, bedienen kann er sie leider nicht. Trotzdem sagt er anerkennend: „Das Objekt bringt eine wunderschöne Alterpatina mit. Und es ist ein interessantes Objekt. Ich finde, es ist ein sehr dekoratives Objekt, auch, wenn man nicht genau weiß, was es ist“, sagt der Experte.

Horst Lichter: „Bares für Rares“-Moderator platzt Experten ins Wort

Als „Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmannek ausholt, um die Funktionen des Geräts zu erklären und sich dabei fast schon in seinen Ausschweifungen verliert, geht es Horst Lichter anscheinend plötzlich nicht mehr schnell genug.

Horst Lichter fällt Experte Sven Deutschmanek in der Sendung vom 27. September 2021 dreist ins Wort. Foto: ZDF

Der sonst eher geduldige Moderator grätscht in den Monolog des Experten und beendet dessen Satz mit den Worten: „Schön erklärt, das ist Messing, oder?“

Horst Lichter sorgt für Lacher bei der ZDF-Show „Bares für Rares”

Für seinen dreisten Zwischenruf bekommt Horst Lichter Gelächter von den Anwesenden und muss auch selbst ein bisschen schmunzeln. Deutschmanek sagt: „Ja, es ist echt schwierig, Horst“. Aber Horst Lichter lässt nicht locker und hakt nochmal nach, „das sind Messing Knöpfe …“

Dann sagt er: „Das ist mir wichtig, denn man muss ja auch über das Material gesprochen haben“. Da kann dann ja nun auch wirklich keiner mehr Wiederspruch einlegen. „Es gibt immer Menschen, die interessiert das Material“, heißt es dann noch entschuldigend von Horst Lichter.

Material hin oder her, ob das Ehepaar Germann am Ende mit den vom Experten geschätzten 400 Euro nach Hause gehen darf, bleibt abzuwarten. Das Ergebnis können Zuschauer am Montag ab 15 Uhr im ZDF oder nachträglich in der Mediathek sehen. (sj)

