„Bares für Rares“ im ZDF: SIE ist die Neue bei Horst Lichter

„Wo sie ist, scheint die Sonne“, kündigt „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter ein ganz neues Gesicht in der ZDF-Trödelshow an. Am Freitag (27. Dezember) ist zum ersten Mal Dr. Bianca Berding bei „Bares für Rares“ zu sehen.

Doch wer ist die Neue in der ZDF-Kultshow? Dr. Bianca Berding ist Kunsthistorikerin. Sie hat in Kunstgeschichte promoviert, und gilt als ausgewiesene Expertin für die Kunst des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts.

„Bares für Rares“: Sie ist die Neue im Team von Horst Lichter

Die Fans sind jedenfalls direkt begeistert von der Neuen im Team von Horst Lichter:

Sympathische neue Expertin und man sieht, sie bringt Schwung, Elan und Begeisterung mit. Sie wird die Sendung bereichern. Freu mich schon auf ihre Expertisen. Und als sie lachte musste ich gleich an Frau Dr. Heide denken, die lacht auch immer so herzhaft.

Erster Eindruck: quirlig, begeisterungsfähig und kann auch (wichtig) den „Erklärbär“ für „Dummies“ wie mich machen.

Sie strahlt echte Begeisterung aus. Ich finde ihre Art auf Anhieb sympathisch. Ich finde es gut,wenn auch mal neue Gesichter in der Sendung auftauchen.

Super sympathisch.

Die Neue hatte auch direkt ihre ersten Expertisen zu erledigen. So durfte sich Berding beispielsweise eine kleine Büste aus dem 20. Jahrhundert anschauen. Und das erledigte sie souverän und mit reichlich Fachwissen.

Ein starker Einstieg. Von Dr. Bianca Berding werden die „Bares für Rares“-Fans in Zukunft also noch einiges sehen dürfen.