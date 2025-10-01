„Bares für Rares“: Abgefahrenes Meißen-Objekt sorgt für Furore – „Noch nie gesehen“

Ob als dekorative Blumenvase auf dem Tisch oder als edles Kaffeeservice bei feierlichen Anlässen: Die Porzellanwaren aus dem Hause Meißen lassen sich in zahlreichen deutschen Haushalten finden. Doch in der „Bares für Rares“-Episode vom 30. September bekommen es die Händler mit einem ganz anderen Stück zu tun.

Das Mutter-Tochter-Duo Waltraud Fezer und Anja Großer hat tatsächlich eine kleine weiße Porzellanmaske im Gepäck. „Sie hing in der Ecke bei meinem Schreibtisch und wurde nie beachtet“, erzählt Anja.

„Bares für Rares“: Das etwas andere Meißen-Objekt

Doch das ändert sich jetzt! Plötzlich steht das unscheinbare Stück im Mittelpunkt. Expertin Bianca Berding entdeckt sofort auf der Unterseite ein typisches gekreuztes Schwerter-Emblem und datiert die Maske auf die Zeit vor 1933.

Sie fügt hinzu, dass es sich um eine Porträtmaske des Künstlers Victor Magito handelt. Sie stellt das Gesicht der ehemaligen deutschen Tänzerin Mary Wigman (1886-1973) dar. „Victor Magito ist ein Künstler, der für seine Tanzmasken sehr bekannt ist. Mit seinen individuell angefertigten Masken hat er ein Stück Tanzgeschichte geschrieben. Es wurde hier eine Originalmaske nachgebildet. Sie war aus Holz und befindet sich heute in den Kunstsammlungen von Dresden“, beschreibt Bianca Berding fasziniert.

Dieses ungewöhnliche und dennoch besondere Meißen-Objekt hält die „Bares für Rares“-Händler in Atem. Foto: Screenshot ZDF

Doch wie hoch fällt der Wert des Meißen-Objekts aus? Anja würde sich mit mageren 120 Euro zufriedengeben, während Waltraud mit 200 Euro höher pokert. „Ich toppe euch alle. Ich gehe auf 200 bis 400 Euro“, reagiert Bianca Berding schlagartig. Eine großartige Nachricht für das Mutter-Tochter-Duo! Sie schreiten vorfreudig und hoffnungsvoll in den „Bares für Rares“-Händlerraum.

„Ich dachte, dass du einen kaputten Teller mitgebracht hast“

Dort sind die Händler völlig baff über das Meißen-Objekt. „Ich dachte, dass du einen kaputten Teller mitgebracht hast“, schießt Waldi los. „Ist das eine Totenmaske?“, reagiert Friedrich Häusser entgeistert.

Schnell wird deutlich: Die Maske hat Potenzial, ein echter Kassenschlager zu werden. Beim anschließenden Wettbieten liefern sich Waldi und Friedrich Häusser ein packendes Bieterduell.

Schlussendlich geht Letztgenannter als Sieger hervor, er erhält für 200 Euro den Zuschlag. Waltraud und Anja verlassen strahlend den Händlerraum. Und Friedrich Häusser? „Ich habe sie nur gekauft, weil noch nie eine Meißen-Maske gesehen habe“, merkt er zufrieden und immer noch etwas ungläubig an.





