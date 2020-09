„Bares für Rares“ (ZDF): Horst Lichter hin und weg, als er diese Raritäten sieht

Horst Lichter hat als Moderator von „Bares für Rares“ im ZDF schon so einiges gesehen und miterlebt.

Doch in der Freitagsfolge der Trödelshow war es wieder einmal um ihn geschehen. Birte und Bernd Schulz aus Hannover haben etwas mitgebracht, was den „Bares für Rares“-Moderatoren wirklich entzückte.

Bares für Rares: Das sind die Händler Bares für Rares: Das sind die Händler

„Bares für Rares“ (ZDF): Begeisterung pur

Das Ehepaar hat Mini-Möbel mitgebracht. Die Verkäuferin erklärt bei „Bares für Rares“: „Wir wollen die Möbel verkaufen, weil meine Schwester und ich nur Söhne bekommen haben, die sich, vermuten wir, in absehbarer Zeit nicht fortpflanzen werden.“ Und Ehemann Bernd ergänzt: „Wir wollen, dass weiter damit gespielt wird.“

Na da dürften die beiden bei „Bares für Rares“ ja an der genau richtigen Adresse sein.

Schon als Horst Lichter die Gegenstände erstmals erblickt, ist er hin und weg. „Ich muss ganz ehrlich sagen, das sind die schönsten Modell-Möbel, die ich je gesehen habe. Ich bin begeistert.“ Expertin Friederike Werner geht es da nicht anders.

Diese Modell-Möbel sollen bei „Bares für Rares“ verkauft werden. Foto: Screenshot ZDF

----------

Das ist die ZDF-Show „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird die Show von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Die Anmeldung erfolgt online

----------

„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter hin und weg

Als Birte und Bernd Schulze den Expertenraum betreten, geht das Schwärmen in die nächste Runde. „Ich bin verliebt, ich bin begeistert“, erklärt Horst Lichter den Verkäufern. „Ich hätte nicht gedacht, dass mir mal so kleine Möbel so viel Freude machen können. Aber sie sehen fantastisch aus!“

Die kleinen Einrichtungsgegenstände haben eine besondere Geschichte. Der Großvater von Birte Schulz hat sie am Ende seiner Gesellenlehre als Tischler 1910 selbst hergestellt. „Wow!“, findet der „Bares für Rares“-Moderator. Drei Generationen der Familie haben anschließend damit gespielt.

-----------------

Mehr von „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“-Händler wettert gegen RTL und Zuschauer: „Sagt alles, was man wissen muss“

„Bares für Rares“: Wettbieten um Skulptur – plötzlich geht der Verkäufer dazwischen

„Bares für Rares“: Horst Lichter mit klarer Ansage – „Dann wird es Zeit, dass ich ...“

-----------------

„Bares für Rares“-Händler zögern

Die Expertin klärt auf: Eigentlich handelt es sich um Modelle, nicht um Spielzeug. Dennoch - auch sie ist begeistert. Familie Schulz hätte gerne 300 Euro. Friederike Werner geht von rund 200 bis 300 Euro aus.

+++ „Bares für Rares“ (ZDF): Mann kauft Dose für 15 Euro – in der Trödelshow bekommt er...+++

Doch was sagen die Händler? Händler Julian steigt schon bei 200 Euro ein. In großen Schritten geht es nach oben. Ob Birte und Bernd Schulz ihren Wunschpreis erreichen? Bei 260 Euro von Steve ist erst einmal Schluss. Für Birte zu wenig, sie versucht, den Preis weiter nach oben zu treiben. Mit Erfolg! Am Ende legt Steve 300 Euro auf den Tisch - und alle sind glücklich. So soll es sein. (cs)