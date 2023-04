„Bares für Rares“-Kandidat hat skurrilen Plan – DAFÜR braucht er das Geld

Wenn Lagerlostiker Patrick aus Esslingen am Neckar bei „Bares für Rares“ von seinem Mitbringsel berichtet, dürften Fußball-Fans hellhörig werden. Denn der 53-Jährige hat etwas ganz Besonderes im Gepäck. Es ist rund, beschrieben und hoffentlich viel Geld wert. Es ist ein Fußball, handsigniert von der deutschen Nationalmannschaft aus den 70er Jahren.

Wie hoch der finanzielle Wert ist, soll „Bares für Rares„-Experte Sven Deutschmanek klären. Bevor der aber mit seiner Expertise loslegen kann, darf erstmal ZDF-Moderator Horst Lichter ran. Der hat nämlich eine dringende Frage, die er unbedingt klären möchte.

„Bares für Rares“: Horst Lichter hat wichtige Frage

Wer sich bei „Bares für Rares“ anmeldet, hat entweder bereits Gewissheit über den Wert seines Mitbringsels oder noch keinerlei Vorstellungen davon, wie viel Geld man erwarten kann. Umso interessanter wird die Frage, wofür man die bislang noch unbekannte Summe gerne nutzen wollen würde.

In der Vergangenheit hatten „Bares für Rares“-Kandidatinnen und Kandidaten schon so einige Ideen. Urlaub, Auto, Konzert oder einfach nur ein schicker Restaurantbesuch mit der Familie – Horst Lichter hat schon einige Antworten gehört. Doch die von Patrick lässt ihn jetzt sichtlich aus allen Wolken fallen.

ZDF-Kandidat verfolgt ungewöhnlichen Plan

„Ausgeben, weil ich davon ausgehe, dass es nicht so viel sein wird. Sollte es mehr sein, würde ich gerne eine Woche ins Kloster gehen“, verrät Patrick dem Moderator. Horst Lichter ist ganz begeistert von der Idee und antwortet: „Da könntest du dich ja mit mir sehr gut unterhalten. Ich war mal zehn Tage im Kloster.“

Bei dem Gedanken an die Verwirklichung seines Traums kommt Patrick ins Schwärmen. „Würde ich wahnsinnig gerne mal machen, so eine kleine Auszeit.“ Horst Lichter kann ihm versichern, so teuer, wie er glaubt, dass der Trip werden würde, muss es gar nicht sein. Da dürften die erwarten rund 300 Euro doch perfekt passen.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.