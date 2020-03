„Bares für Rares“ (ZDF): Als Kandidat aus NRW DAS hört, ist er völlig von den Socken - „Damit hätte ich nicht gerechnet“

Ein kleines knallrotes Tretauto von Fiat – das hat Verkäufer Hubert Büttgenbach (60) aus Bedburg am Donnerstag bei „Bares für Rares“ dabei.

„Bares für Rares“: Kandidat will dieses Kinderspielzeug verkaufen – das ist sein Traumpreis

In der ZDF-Trödelsendung möchte er sich nun von dem venezianischen Flitzer aus den 1960er Jahren trennen. Der Grund: „Seit 1988 steht er bei uns auf dem Speicher und davor die Jahre bei meinem Schwiegervater“, erklärt der Fahrdienstleister bei „Bares für Rares“.

Sein Ziel: 650 Euro zusammenzubekommen, um es gerecht unter seinen drei Enkeln aufzuteilen.„Das ist eine Reise in unsere Kindheit“, schwärmt Lichter. Er hat als Kind selbst so ein Teil gehabt, sagt er stolz. Das Tretauto der Firma Rosca ist aus Blech, die Lenkung funktioniert noch einwandfrei, das Licht ebenfalls. Nur die Hupe gibt keinen Ton von sich. „Über den Tüv kommt es also nicht mehr“, scherzt der Experte.

Moderator Horst Lichter staunt nicht schlecht, als er den Preisvorschlag von Experte Detlev Kümmel hört: Er ordnet das Plastikauto mit Pedalantrieb sogar in einer Kategorie zwischen 1000 und 1500 Euro ein. Da ist auch Hubert Büttgenbach platt: „Damit hätte ich nicht gerechnet“ gibt der 60-Jährige zu.

Und geht guten Mutes zum Verkaufstisch der Händler. Doch die scheinen nicht ganz so viel Ahnung zu haben. Fangen bei 80 Euro an zu handeln, pushen sich gegenseitig in kleinen Schritten hoch auf 300 Euro.„Ich kenne mich da gar nicht aus“, gibt Händler Fabian Kahl zu.

Verkäufer kassiert 900 Euro für sein Blechauto

Der 60-jährige Verkäufer grätscht dazwischen: „Also die Expertise hat eine ganz andere Summe genannt“, sagt er und nennt den vierstelligen Bereich. Händler Wolfgang Pauritsch zeigt sich aber als Kenner, schätzt das Kinderspielzeug tatsächlich als sehr wertvoll ein. Schlussendlich geht das wertvolle Stück für 900 Euro über den Tisch.

Passt genau: 300 Euro für jedes Enkelkind des 60-Jährigen – und definitiv mehr als sein vorher festgelegter Traumpreis. Ob die anderen Verkäufer am Mittwoch genauso erfolgreich sind, siehst du in der aktuellen Bares für Rares-Sendung ab 15 Uhr im ZDF oder in der Mediathek. (js)