„Bares für Rares“: Mann will Familienerbstück verkaufen – als Horst Lichter DAS sieht, wird ihm ganz anders

Nostalgische Weihnachtsstimmung bei „Bares für Rares“. Kandidat Jürgen Urbahn (77) hatte einen sehr alten Christbaumständer mit im Gepäck. Doch das Objekt sollte für staunende Gesichter sorgen.

„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter war ganz verzaubert von ihm, denn es handelte sich dabei nicht um einen gewöhnlichen Christbaumständer...

„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter war offenbar ganz verzaubert vom Objekt. (Archivbild) Foto: imago images / Future Image

„Bares für Rares“: Mann will Familienerbstück verkaufen

Auf dem ersten Blick sah der Christbaumständer nicht besonders spektakulär aus. Es war zwar ein antikes und toll verarbeitetes Stück, doch hier zählten offenbar eher die inneren Werte. Es sei schon über 100 Jahre im Familienbesitz. Doch nun wollte der Kandidat sich davon trennen. Zu dem Christbaumständer gab es noch einen alte Lederkoffer mit Metallplatten.

Kandidat Jürgen Urbahn. Foto: ZDF Screenshot

Schnell hatte Horst Lichter eine für ihn logische Erklärung für die Platten parat. Der Moderator hat gefragt: „Sägeblätter? Damit kann man den Tannenbaum dann noch kürzen?“ Expertin Bianca Berding verriet, dass die Platten ein „Hauptbestandteil des Ständers“ seien, denn das Objekt habe ein „ganz raffiniertes Innenleben.“

------------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

sie wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

-------------------------

In dem Christbaumständer verbarg sich nämlich ein mechanisches Musik-und Drehwerk. Damit konnte also Musik abgespielt werden. Klappt das denn immer noch? Nachdem die Expertin an zwei Schrauben des Christständers drehte, erklang plötzlich wunderbare Weihnachtsmusik. „Da bekomme ich Weihnachtsstimmung“, verriet Horst Lichter währenddessen und schunkelte fröhlich.

+++ „Bares für Rares“ (ZDF): Mann bringt ein Bild mit – doch als Horst Lichter DAS bemerkt, muss er gehen +++

„Bares für Rares“: Moderator in Weihnachtsstimmung

Die kuriosen Metallplatten werden im übrigen Notenplatten genannt. Sie konnten ausgetauscht werden, um verschiedene Lieder abzuspielen „Früher wurde der Christbaumständer auf den Tisch gestellt. Und er konnte ein Gewicht von bis zu 50 Kilogramm tragen“, erklärte Bianca Berding weiter.

Foto: ZDF Screenshot

Die Spieluhr sei auch zu jedem anderen Fest genutzt worden, dazu brauchte man nur den Baum-Aufsatz abnehmen und eine andere Notenplatte einsetzen.

---------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr News:

„Bares für Rares“: Millionärs-Geschenk sorgt für Überraschung! Das hat Händler Fabian Kahl bezahlt

„Bares für Rares“ (ZDF): Frau will altes Buch verkaufen – sie ahnt nicht, wie gefragt es ist

„Bares für Rares“: Händler im Clinch – Fabian Kahl wegen dieser Aktion sauer

----------------------------

Und konnte der Christbaumständer auch die Händler begeistern? Offenbar sehr, denn nach zahlreichen Gebote konnte Kandidat Jürgen Urbahn das besondere Stück sogar für 100 Euro mehr verkaufen als zuvor geschätzt.

Auch Kandidat Peter Selle aus Hamburg hatte sich bei seinem Besuch in der Trödelshow einiges erhofft. Und zunächst fängt es auch gut an: Horst Lichter, ist regelrecht begeistert, als er den Kandidaten erblickt. Doch dann lief alles anders... (mia)