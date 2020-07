„Bares für Rares“: Kandidat will seltsame Boxen verkaufen – und bekommt direkt einen auf den Deckel

Den Traum eines jeden Bastlers brachte Jonas Hafner zu „Bares für Rares“. Der Ergotherapeut aus Kleinblittersdorf im Saarland wollte nämlich diverse Metallbaukästen an die Händler bringen. Mit einem ganz besonderen Inhalt.

Was das jedoch für einer war, das wusste der 21-Jährige vor dem Besuch bei „Bares für Rares“ selbst nicht so genau. „In den Metallbaukästen sind viele Dinge von denen ich gar nicht weiß, wie man sie benutzt“, gibt er offen zu. Bei Horst Lichter sollte er dafür noch einen auf den Deckel bekommen.

„Bares für Rares“: Horst Lichter schätzt Kandidaten völlig falsch ein

Denn der hatte den jungen Mann ganz anders eingeschätzt. „Jonas, du bist ein Kerl, du bist so einer wie ich. Warum kommst du mit so was hier hin?“, fragte das „Bares für Rares“-Urgestein noch ganz provokativ als er den Kleinblittersdorfer und sein Sammelsurium aus Märklin-Teilen (das war nämlich in den Kästen) sah.

Jonas präsentiert bei „Bares für Rares“ das Spielzeug seines Opas. Foto: Screenshot ZDF

-------------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ wird im ZDF ausgestrahlt

Seit 2013 gibt es die Trödelshow

Horst Lichter moderiert die Sendung

„Bares für Rares“ gilt als die erfolgreichste Sendung im Nachmittagsprogramm des ZDF

Die Sendung hat einen festen Pool von Experten und Händlern, die die Stücke begutachten

-------------------------

Um direkt fortzuführen: „Ich an deiner Stelle wäre damit jetzt zuhause, hätte mir den Wohnzimmertisch freigeräumt, meiner Frau freigegeben, und hätte gesagt, ich baue das ganze Gedöns jetzt zusammen.“

„Bares für Rares“-Kandidat hat kein Interesse an Modellen

Doch nicht so der Jonas. Der hat daran nämlich mal so gar kein Interesse am Basteln. Resignation bei Horst Lichter: „Okay, Jonas. Ich merk schon, du bist nicht so ein Handwerker wie ich.“

+++ „Bares für Rares: Frau will Krüge verkaufen – dann zerbricht Traum +++

Schade drum, schließlich ist das Spielzeug schon seit langer Zeit in der Familie. Weg soll es nun jedoch trotzdem. Und dann sollte Jonas auch endlich erfahren, welch Schatz er nun wirklich vererbt bekommen hatte.

+++ Bares für Rares: Trödelshow beginnt – doch was macht Horst Lichter da? +++

Aus den 20er-Jahren stamme das Spielzeug, so die Expertise, 900 bis 1000 Euro sollen die Kästen nun bringen. So viel wurde es schlussendlich leider nicht. Doch mit immerhin 600 Euro mehr in der Tasche konnte Jonas dann doch nach Hause gehen.

+++ Bares für Rares ZDF: Händler zeigt seine Wohnung – krass, was die Zuschauer dann sehen +++

Eine Oma hatte zuletzt ihren Enkel mit zu „Bares für Rares“ gebracht. Als der seinen Beruf verrät, fällt sie vom Glauben ab.