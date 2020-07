„Bares für Rares“: Als DIESER Mann sich vorstellt, staunt Horst Lichter – „Sie heißen wirklich…?“

Bei „Bares für Rares“ im ZDF gehen täglich einige Schätze über die Händlertheke.

In dieser Folge beeindruckte „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter aber nicht die Rarität, sondern der Nachname des Verkäufers.

Zu Gast ist ein Uhrenmacher aus Aachen. Der Mann bringt eine kleine Dampflok aus Messing mit. „Die schöne Dampfwalze habe ich von meinem Schwager bekommen“, erzählt er. Allerdings spiele er jetzt nicht mehr damit und wolle sie deshalb verkaufen.

Als sich Mircea Märklin schließlich vorstellt, staunt Horst Lichter. „Märklin? Sie heißen wirklich Märklin? Ihnen gehören die ganzen Eisenbahnen?“, sagt er verdutzt.

Märklin ist ein berühmter Spielzeughersteller aus Göppingen in Deutschland. Bis heute ist die Firma vor allem für seine Modelleisenbahnen bekannt. Schon 1856 wurde die Firma Märklin gegründet.

Das ist Mircea Märklin. Foto: ZDF Screenshot

Von DIESER Firma ist die Dampflok wirklich

Direkt verwandt ist er mit den Eigentümern aber nicht. „Meine ehemalige Ehefrau ist verwandt mit der Firma Märklin“, erklärt er. Sein Schwager habe ihm die Dampflok geschenkt und gesagt: „Du trägst jetzt diesen Namen, also bekommst du jetzt auch was.“

Die mitgebrachte Dampfwalze hat allerdings nichts mit der Firma Märklin zu tun, klärt Experte Detlev Kümmel auf. Sie ist von der Firma Wilesco hergestellt worden. Die Rarität stammt aus dem 1979 und ist noch topfunktionsfähig.

Um diese Dampflok geht es. Foto: Screenshot ZDF

Märklin handelt geschickt

Der Wunschpreis von Mircea Märklin liegt bei 400 bis 500 Euro, Experte Detlev Kümmel schätzt den Wert aber nur auf 200 Euro ein.

Im Händlerraum angekommen, hält sich die Begeisterung in Grenzen. Eigentlich will Händler Roman Runkel nur 110 Euro dafür geben, mit ein bisschen Verhandlungsgeschick erhöht Märklin den Verkaufspreis aber noch auf 140 Euro. Zwar nicht das, was er sich vorgestellt hatte, aber immerhin etwas. (fs)

„Bares für Rares“ läuft montags bis freitags um 15.05 Uhr im ZDF. Ganze Folgen gibt es auch in der Mediathek.