„Bares für Rares“-Star kauft Kinderwagen – er stellt den Champagner kalt!

Die „Bares für Rares“-Sondersendung „Händlerstücke“ ist ein besonderes TV-Highlight für die treuen Anhänger der ZDF-Sendung. Anders als die tägliche Hauptausgabe flimmert sie nur selten über die Fernsehbildschirme.

Und doch stechen die „Händlerstücke“ heraus. Denn: Hier wird nicht nur gekauft, hier werden kreative Ideen entwickelt und es wird umgebaut. Die renommierten Händler schnappen sich ausgewählte Exponate und haben sofort eine Vision im Kopf. Mit viel Geschick entstehen im Handumdrehen neue Einzelstücke, die danach zum Verkauf stehen.

In der Ausgabe vom 13. April 2025 fertigte Händler Markus Wildhagen gemeinsam mit seinem Bekannten, Handwerker Guido, einen gekauften antiken Klappkinderwagen aus dem Jahr 1900 in einen edlen Getränkebar und -kühler um.

„Bares für Rares“-Star Markus Wildhagen: Fachmann für Kinderwagen

Markus Wildhagen hat ein besonderes Faible für Kinderwagen. Er erklärt: „Ich verkaufe die Kinderwagen nicht nur, sondern verleihe sie auch als Deko für Veranstaltungen oder für den Laden- und Messebau.“

Für sein neuestes Stück der Begierde investiert der „Bares für Rares“-Händler schlappe 100 Euro. Er hat sofort einen ausgefallen Einfall: „Ich bin ja dafür bekannt, aus dem einen oder anderen etwas zu machen. Bars gehen bei mir immer“, beschreibt er vorfreudig.

Dieser antike Klappkinderwagen wird bei „Bares für Rares – Händlerstücke“ völlig umfunktioniert. Foto: Screenshot ZDF

Gemeinsam mit seinem Bekannten, Handwerker Guido, macht sich Markus Wildhagen an die Ausarbeitung. Für das optimale Wunschergebnis sind folgende Schritte entscheidend: die Lackierung des Kinderwagens, die Aufarbeitung des Metalls durch Messing-Colorwachs sowie das Befestigen eines Holz-Behälters in der Mitte des Objekts.

Der antike Kinderwagen wird zu einem echten Unikat

Guido lackiert ihn in Schwarz und sorgt dafür, dass man „ihn als Bar herein- und herausstellen“ kann. Am Ende darf ein grünes LED-Licht nicht fehlen, das das Exponat zum Strahlen bringt.

Nach intensivem Lackieren, Sägen und Bohren ziert ein exklusiver und edler Getränkekühler den Tisch. Kurzerhand befüllen sie ihn mit Eis und platzieren eine Flasche Champagner im Behälter. Und siehe da: Ruck zuck entstand ein Partyhit, eine einmalige Getränkebar.

„Bares für Rares“-Star Markus Wildhagen ist über das Endergebnis stolz. Foto: Screenshot ZDF

„Ein Traum! Sehr schön“, zeigt sich Markus Wildhagen stolz über das Endergebnis. Und fügt schlussendlich hinzu: „Ich habe für den Kinderwagen 100 Euro bezahlt und habe noch 350 Euro – inklusive Arbeitslohn – investiert. Nun möchte ich 450 bis 550 Euro für das Stück, damit noch ein bisschen übrig bleibt.“

Die gesamte „Bares für Rares – Händlerstücke“-Episode ist in der ZDF-Mediathek verfügbar.