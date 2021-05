„Bares für Rares“ (ZDF): Frau verkauft Rarität – doch das Geld kann sie nicht behalten

Bei „Bares für Rares“ (ZDF) weiß man wie, was am Ende passiert. Ist die eigene Rarität nichts wert oder ein Vermögen? Das wissen die „Bares für Rares“-Verkäufer oft erst am Ende ihres Besuchs.

Bei „Bares für Rares“ (ZDF) wurde dieses Schüttenregal verkauft – doch das Geld war direkt weg. Foto: ZDF

Marina Ehlert ist zu „Bares für Rares“ gekommen, um ein altes Schüttenregal zu verkaufen – doch der Gewinn fließt am Ende nicht in ihre Tasche.

„Bares für Rares“ (ZDF): Pläne der Verkäuferin überraschen

Früher durfte es in jeder gutsortierten Küche nicht fehlen: das Schüttenregal! Egal ob Salz, Zucker, Brösel oder Allerlei – die wichtigsten Zutaten zum Kochen standen immer parat.

Marina Ehlert aus Düsseldorf hat ein solches Gewürzregal von Max Roesler mit zu „Bares für Rares“ gebracht. Es ist in sehr gutem Zustand. Der Hersteller aus Rodach bei Coburg lebte von 1840 bis 1920 und war für seine Schüttenkästen bekannt.

Die Rarität gehört Marina nicht selbst: „Das ist von einem Freund, der hat das geschenkt bekommen“, sagt sie und verrät dann: „Er hat sich nicht getraut, deshalb bin ich hier.“

Das ist „Bares für Rares":

„Bares für Rares" ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares"-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

Die neuen Folgen laufen immer wochentags um 15 Uhr

Die Anmeldung erfolgt online

----------------------------------------

Für Lichter ist klar: Das Geld vom Verkauf darf sie behalten: „Was machst du mit dem Geld?“, fragt er. Doch die Antwort überrascht: „Ne, das ist ja sein Geld – ist ja nicht meins.“

Nach der Expertise sagt Marina: „Ich bin stolz, die Händlerkarte von Horst bekommen zu haben und freue mich jetzt auf die Dinge, die jetzt passieren.“ Das Erlebnis steht für sie offenbar im Vordergrund.

„Bares für Rares“-Kandidatin total uneigenützig

Im Händlerraum kann sie aus Händler Waldi dann sogar noch etwas mehr Geld rausquetschen und bekommt 210 Euro für das Schüttenregal – 10 Euro mehr als die Expertise.

Marina Ehlert verkaufte das Regal für einen Freund. Foto: ZDF

„Der Verkauf lief super. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft – ist es nicht geworden, aber ich hab was, was ich meinem Freund geben kann und der wird sich freuen“, sagt Marina danach ganz stolz und uneigennützig. Für diesen tollen Job wird sie aber von ihrem Kumpel hoffentlich mal zum Essen eingeladen.

