„Bares für Rares“: Sammlerstück weckt Erinnerungen – Gänsehaut vorprogrammiert

Manche Sammlerstücke sind nicht aufgrund ihres Preises so wertvoll, sondern weil die Besitzer mit ihnen einzigartige Erinnerungen verbinden. Auch in der „Bares für Rares“-Folge am Montag (16. Januar) hängen an dem angebotenen Stück Emotionen.

Und das nicht nur auf der Seite von Rainer Rulle und seinem Enkel Moritz Klein. Auch für einige Zuschauer könnte die ZDF-Folge viele Erinnerungen wieder auffrischen – schöne wie schmerzhafte.

„Bares für Rares“: DAS waren noch Zeiten

Vor Horst Lichter und Experte Detlev „Dete“ Kümmel liegt ein Sammelalbum aus dem Jahre 1958 zur Fußballweltmeisterschaft. Bis auf ein paar kleine Eselsecken ist das Album noch in hervorragendem Zustand. „Ich habe ja keine Ahnung von Fußball, wobei ich ein bisschen die Begeisterung teile“, gesteht Horst Lichter direkt.

Fußballfan Moritz Klein hat das Sammlerbuch vor 20 Jahren von guten Freunden seiner Großeltern geschenkt bekommen. Nun möchte er es gegen bare Münze umtauschen. Den Wert machen vor allem die einzigartigen Erinnerungen aus. „Die deutsche Nationalmannschaft ist als Titelverteidiger mit hohen Erwartungen in das Turnier gegangen. 1954 wurden wir da erstmalig Weltmeister“, gibt der Experte einen kleinen Exkurs zurück in die Vergangenheit.

Unter Bundestrainer Sepp Herberg absolvierte das Team mit Fußballlegenden wie Uwe Seeler und ehemaligen BVB-Stars wie Heinz Kwiatkoski erfolgreich die Gruppenphase. Im Halbfinale war Gastgeber Schweden jedoch zu stark. Am Ende wurde es der vierte Platz. Ältere Generationen werden sich noch erinnern können, bei den jüngeren Menschen kommen dagegen vielleicht schmerzhafte Bilder hervor.

Traurige Erinnerungen kommen hoch

Die WM 2022 ist gerade ein paar Wochen her. Und Deutschland flog zum zweiten Mal hintereinander bereits in der Gruppenphase raus. Die Titel-Träume platzten damit frühzeitig. Doch beim Durchblättern des Sammelalbums entdeckt Detlev Kümmel noch einen großen Namen des Fußballs: „Auf Seite 17 sieht man die Geburtsstunde eines sehr bedeutenden Spielers, nämlich Pelé.“

Noch mehr News:

Der Brasilianer war damals gerade 17 Jahre und gewann das Turnier mit seiner Mannschaft. Noch heute gilt er als der beste Fußballer aller Zeiten. Kurz vor dem Jahreswechsel kam die traurige Nachricht, dass die Legende im Alter von 82 Jahren verstorben ist (hier mehr dazu). Händler Julian Schmitz ist begeisterter BVB-Fan und erkennt direkt den Wert des Fußball-Sammelalbums. Bei den anderen Händlern könnte es schwieriger werden. Ob das Opa-Enkel-Duo dennoch bei „Bares für Rares“ mit Geld in der Tasche nach Hause gehen kann, kannst du in der Folge von Montag sehen.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags ab 15.05 Uhr. Sonntags gibt’s die „Lieblingsstücke“ der Händler ab 11.50 Uhr im TV und online in der ZDF-Mediathek.