„Bares für Rares“ (ZDF): Horst Lichter zeigt sich unbeeindruckt – „Hab ich schon mal gesehen“

Bei „Bares für Rares“ im ZDF ging schon der ein oder andere spektakuläre Verkaufsgegenstand über den Händlertisch. Doch dieses Mal war Moderator Horst Lichter nicht gerade beeindruckt, als er sah, was Anton Reim mitgebracht hat.

Der 26-Jährige hatte sich dabei doch gewünscht, das Kunstwerk „spektakulär“ bei „Bares für Rares“zu verkaufen.

„Bares für Rares“ (ZDF): Horst Lichter unbeeindruckt

Als sich Experte Sven Deutschmanek den Gegenstand bereits anschaut, kommt auch Horst Lichter in den Expertenraum. „Ich sehe es jetzt nur von hinten und da sage ich mal: Kunst“, so der Moderator.

Der Experte zögert. „Naja... Ja, schon, ist schon Kunst.“ Wirklich überzeugt klingt das nicht. „Kennst du das?“, will er vom Kölner wissen. Auch Horst Lichter ist unbeeindruckt, als er die Animationsfolie sieht. „Hab ich schon mal gesehen...“

Verkäufer Anton Reim hat ein Sammelstück für Fans der „Simpsons“ mit zu „Bares für Rares“ gebracht. „Ich bin kein so großer Fan mehr wie früher und diese Folie lag jetzt sehr lange bei mir im Keller rum“, erklärt der Hamburger.

Horst Lichter bei „Bares für Rares“: So albern!“

Doch was ist eine Animationsfolie? Das würde auch Horst Lichter gerne wissen. Anton Reim kann aufklären. „Damals, als Cartoons noch per Hand gezeichnet wurden, wurden die Folien in mehreren Schichten erstellt. Es gab einen Hintergrund, der immer gleich blieb, dann die ganzen Charaktere auf verschiedene Folien, draufgesetzt und immer wieder abfotografiert. Dadurch entstand dann ein ganzer Cartoon.“ Unfassbar viel Arbeit, erkennt Horst Lichter.

Anton Reim will eine Simpsons-Animationsfolie verkaufen. Foto: Screenshot ZDF

Die Folie, die der Mediengestalter mitgebracht hat, zeigt Lisa Simpson. Er habe sie für rund 100 Euro von einem Sammler aus den USA, erzählt er. Es handle sich um ein Original.

Horst Lichter gesteht: Noch nie hat er eine Folge der „Simpsons“ gesehen. Zweimal habe er es versucht, aber: „Ich finde es so albern!“

„Bares für Rares“-Händler: „Absolute Cartoon-Lieblingssendung“

Nun aber zu den Fakten. Sven Deutschmanek geht davon aus, dass es sich bei der Folie um eine aus den frühen Neunzigerjahren handelt, laut Anton Reim stammt sie aus der ersten Staffel.

„Die 'Simpsons' haben eine sehr große Fanbase. Ich gehe davon aus, dass man es gut verkauft kriegt, wenn man es rahmt“, so der Experte. Er schätzt, dass Anton Reim 150 bis 200 Euro bekommen kann - damit wäre der Verkäufer mehr als zufrieden.

Bei Händler Julian ist er genau richtig. „Es ist meine absolute Cartoon-Lieblingssendung“, verrät er. Doch am Ende macht Jan das Rennen - und Anton Reim bekommt 150 Euro. (cs)