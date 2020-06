„Bares für Rares“ (ZDF): Frau bringt „komisches“ Gerät mit – weil es keiner will, macht Händlerin DAS

Bei „Bares für Rares“ (ZDF) will eine Frau ein „komisches“ Gerät, wie es Moderator Horst Lichter nennt.

Für manche Verkäufer läuft es bei „Bares für Rares“ (ZDF) richtig gut. Und für andere leider gar nicht.

Auch der Verkauf des Geräts, das Marion Flach bei „Bares für Rares“ (ZDF) loswerden möchte, gestaltet sich als schwierig.

„Bares für Rares“ (ZDF): Frau bringt „komisches“ Gerät mit

Aber von vorne. Die Bankkauffrau erklärt: „Ich hab es auf dem Dachboden vorgefunden. Um es der Nachwelt zu erhalten, war es mir doch zu Schade, es einfach auf den Müll zu werfen.“ Deshalb der Schritt zu „Bares für Rares“.

Horst Lichter schaut skeptisch, als er das Gerät erblickt. „Du hast ein komisches Gerät mitgebracht, von dem ich keine Ahnung hab, was das sein sollte. Es sieht aus wie ein kleines Röntgengerät für Kleintiere.“ Mit dieser Vermutung liegt der Moderator daneben - doch worum handelt es sich?

„Bares für Rares“-Experte Detlev Kümmel klärt auf: „Wir haben hier ein Gerät vor uns, was damals in keinem Fotostudio fehlen durfte. In der Dunkelkammer brauchte man solch ein Gerät, wenn man Fotos vergrößern oder entwickeln wollte.“

Expertise klingt vielversprechend

Das Gerät sei noch in optimalem Zustand, erklärt der 52-Jährige weiter. Mängel? Fehlanzeige! Der „Axomat 4“ stammt von der sehr bekannten Firma Meopta und wurde in Tschechien hergestellt, so Detlev Kümmel.

„Bei der Herstellung dieser Vergrößerungsmaschinen waren sie weltweit führend.“ Und er hat eine weitere gute Nachricht für Marion Flach: „Es entwickelt sich ein neuer Markt. Viele Leute kommen wieder auf die Idee, analog zu fotografieren. Es wird nie ganz aussterben.“

Marion Flach legte sich das Gerät vor vielen Jahren zu, nachdem sie an der Volkshochschule einen Kamera-Kurs absolviert hatte. Mittlerweile braucht sie es nicht mehr - und wünscht sich etwa 80 Euro dafür.

Detlev Kümmel hält das für nicht unrealistisch. 60 bis 80 Euro setzt er für das Gerät aus den späten Siebzigerjahren an.

Kein Händler will das Foto-Gerät

Klingt gut. Doch bei den Händlern folgt schnell die Ernüchterung. Denn keiner will das Gerät haben. Muss Marion Flach mit dem Objekt und ohne Bargeld nach Hause gehen? Zum Glück nicht - Händlerin Esther rettet sie.

Die Händlerin: „Wenn sie sagen, sie wollen es nicht auf die Kippe tun - dann... Wie wurde es denn geschätzt?“ 60 bis 80 Euro sind ihr zu viel, sie bietet immerhin 50. „In der Hoffnung, dass es irgendjemand sieht.“ Marion Flach ist erleichtert und auch die anderen Händler finden Esthers Schritt „super gut“. Na dann sind ja alle zufrieden! (cs)