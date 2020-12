„Bares für Rares“: Horst Lichter bricht eiserne Regel – Verkäuferin reagiert irritiert

Bei „Bares für Rares“ gibt es seit Jahren eine eiserne Regel. Horst Lichter darf die Antiquitäten und Raritäten zwar begeistert anpreisen, Angebote machen oder kaufen darf er sie jedoch nicht. Zumindest nicht direkt von den Verkäuferinnen und Verkäufern, die bei „Bares für Rares“ ihre Schätzchen an den Mann bringen wollen.

So verriet die „Bares für Rares“-Legende vor zwei Jahren in einem Interview mit dieser Redaktion, dass er ein Agreement mit dem ZDF diesbezüglich habe.

„Bares für Rares“: Horst Lichter will eiserne Regel brechen

„Ich darf die Sachen kaufen, aber nur von den Händlern. Und die nehmen natürlich den Händleraufschlag“, berichtete Horst Lichter damals (Hier das gesamte Interview). Doch genau dieses Agreement sollte Horst Lichter in der Folge „Bares für Rares“, die das ZDF am Mittwoch ausstrahlte, brechen. Zumindest versuchte er es.

Denn die Bonbon-Dose, die Maskenbildnerin Verena Lohstöter bei „Bares für Rares“ verkaufen wollte, schien den 58-Jährigen ganz schön zu gefallen.

Noch bevor die 45-Jährige am Expertentisch eingetroffen war, kündigte Lichter gegenüber Experte Sven Deutschmanek lauthals an: „Das finde ich schön. Möchte ich haben! Okay, kaufe ich!“

„Bares für Rares“: Zwei Euro von Horst Lichter sind viel zu wenig

„Bares für Rares“-Händler Roman zahlt 250 Euro für die Dose. Foto: Screenshot ZDF

Doch er hatte die Rechnung ohne die Maskenbilderin aus Quickborn gemacht. Zwar bot er an, direkt am Expertentisch „schnell einen Deal“ zu machen, doch das Angebot, das er der stolzen Dosen-Besitzerin machte, schien dann doch etwas zu gering. Über die zwei Euro, die Lichter anbot, war sie doch eher irritiert und schmetterte schnell ab. „Ein bisschen mehr“ wolle sie dann doch, ließ sie Lichter wissen.

Zurecht, denn Experte Sven Deutschmanek schätzte die Bonbon-Dose von „Dr. Hillers Pfefferminz“ aus den 1930er bis 1940er-Jahren auf 150 bis 180 Euro. Und die sollten sogar noch deutlich überboten werden. 250 Euro zahlte Händler Roman Runkel schlussendlich.

Horst Lichter ist übrigens an Neujahr im „Traumschiff“ zu sehen. Doch die Crew musste auch einen schmerzhaften Abschied verkraften.