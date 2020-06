„Bares für Rares“ (ZDF): Moderator Horst Lichter hat DIESEN großen Traum – „Wird nie klappen“

Er ist das Gesicht der Trödelshow im ZDF: „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter.

Seit Beginn der Sendung im Jahr 2013 führt er unterhaltsam durch die Expertise, ist immer für einen Witz zu haben. Doch dieses Mal ging es weniger um die Rarität, die bei „Bares für Rares“ an den Händler gebracht werden sollte, sondern um Horst Lichter selbst. Der Moderator legte ein Geständnis ab.

„Bares für Rares“ (ZDF): Horst Lichter hat großen Traum

Aber von vorne: Hannelore Schüßler und Enkelin Sophie kommen ins Walzwerk in Pulheim, um zwei Gehstöcke zu verkaufen. Sie stammen vom Ur-Großvater der Verkäuferin. Doch seit sie sie vor 50 Jahren von ihrer Mutter vererbt bekommen hat, standen die Gehhilfen nur im Schrank, erzählt Enkelin Sophie bei „Bares für Rares“.

Hannelore und Sophie Schüßler wollen zwei Gehstöcke verkaufen. Foto: Screenshot ZDF

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow, die im ZDF läuft

Die Show wird seit 2013 im Nachmittagsprogramm ausgestrahlt

Moderiert wird die Sendung von Horst Lichter

„Bares für Rares“ hat einen festen Pool von Experten und Händlern, die die Stücke begutachten beziehungsweise kaufen

Wegen des Coronavirus musste die Show zeitweise pausieren

Wie in jeder Folge möchte Horst Lichter von seinen Gästen erfahren, was sie machen, wenn sie gerade nicht bei „Bares für Rares“ sind. Sophie erklärt: „Ich bin seit anderthalb Jahren Laborassistentin“, erzählt die junge Frau aus Deschka in Sachsen.

Horst Lichter hat großen Traum

Der gebürtige Kölner will mehr wissen. „Ziele? Träume? Irgendwann die Firma übernehmen?“

Sophie: Das wird schwierig.

Horst Lichter: Man muss die Ziele nicht so eng stecken.

Und dann das: „Guck mal, ich übe seit so vielen Jahren, damit ich hier mal Experte werde. Das wird auch nicht klappen, wenn man realistisch ist. Aber ich gebe nicht auf.“ Huch, haben wir etwas verpasst? Wird Horst Lichter bald seinen Moderationsjob an den Nagel hängen und zu den Experten wechseln? Ganz ernstzunehmen ist dieser große Traum des 58-Jährigen wohl nicht.

„Bares für Rares“: 390 Euro für zwei Gehstöcke aus Massivholz

Immerhin wurde der Traum von Hannelore Schüßler wahr: Sie bekam für die beiden Gehstöcke aus Ebenholz, für die sie etwa 300 Euro haben wollte, am Ende 390 Euro. Das Geld will sie unter ihren fünf Enkelkindern aufteilen. (cs)

„Bares für Rares“ läuft montags bis freitags um 15.05 Uhr im ZDF. Ganze Folgen gibt es auch in der Mediathek.