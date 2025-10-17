Hammer im „Bares für Rares“-Händlerraum: Objekt taucht plötzlich doppelt auf

Aufgedeckte Fälschungen, flüchtende und frustrierte Verkäufer, gigantische Preissensationen und unglaubliche Geschichten der „Bares für Rares“-Händler: Was haben die ZDF-Zuschauer schon für kuriose TV-Momente bei der beliebten Kult-Sendung erlebt…

Doch was sich in dieser „Bares für Rares“-Ausgabe abspielt, dürfte in der Geschichte der Show mit großer Wahrscheinlichkeit einmalig bleiben. Der Südtiroler Franz Angerer hat ein historisches Buch des deutschen Jahrundert-Schriftstellers Erich Kästner aus dem Jahr 1950 mitgebracht.

Was er wohl niemals geahnt haben dürfte: Ein Händler fühlt sich mit dem Werk so verbunden, das er es sogar im Händlerraum unter dem Tisch aufbewahrt.

„Bares für Rares“: Erich Kästner-Unikat ziert den Expertisentisch

Franz entdeckte das Buch beim Durchstöbern des Familienachlasses. Es gehörte einst seinem Onkel und erweist sich als echter Schatz. Der Grund? Kein Geringerer als Erich Kästner höchstpersönlich signierte es.

Kaum zu glauben, aber wahr: „Bares für Rares“-Experte Colmar Schulte-Goltz entdeckt eine außergewöhnliche, handgeschriebene Berufsbezeichnung von Kästner – nicht etwa als Schrifsteller, sondern als Stammgast des Grandhotels Kitzbühel. Zudem enthält das Werk eine persönliche Widmung. Das macht es zweifellos zu einem historischen Unikat, obwohl der Zustand ein wenig zu wünschen übrig lässt.

„Bares für Rares“-Unikat: Ein Stück deutscher Literaturgeschichte. Foto: Screenshot ZDF

Franz stapelt tief und würde sich mit mageren 80 bis 100 Euro zufriedengeben. Schulte-Goltz verdoppelt die Summe sofort und taxiert das Kästner-Buch auf 150 bis 200 Euro. Im „Bares für Rares“-Händlerraum sorgt es wenig später für staunende Blicke.

Im Händlerraum brechen alle Dämme

„So etwas haben wir selten“, zeigt sich Fabian Kahl sichtlich fasziniert. Doch für die Sensation des Nachmittags sorgt Steve Mandel. Plötzlich zückt er unter seinem Tisch das identische Buch hervor!

„Das ist jetzt echt ein Zufall. Wisst ihr, was ich gerade lese?“, beschreibt er diesen unglaublichen Moment. Alle „Bares für Rares“-Händler fallen vom Glauben ab und können sich vor Lachen kaum halten.

Doch wird sich Steve Mandel das Werk ein zweites Mal unter den Nagel reißen? Nach einem packenden Wettbieten mit Julian Schmitz-Avila macht am Ende Anaisio Guedes das Rennen und legt satte 350 Euro auf den Händlertisch! Ganze 150 Euro über der Expertise! Doch am Ende steht fest: Das Highlight des Tages gehört eindeutig Steve Mandel…

Die gesamte „Bares für Rares – Lieblingsstücke“-Episode ist übrigens in der ZDF-Mediathek verfügbar.