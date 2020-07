„Bares für Rares“: Erste Folge mit Corona-Maßnahmen – so sieht die Trödelshow jetzt aus

Täglich flimmert am frühen Nachmittag im ZDF die Sendung „Bares für Rares“ über die Fernsehgeräte in Deutschland.

Jetzt hat das ZDF die Sendung „Bares für Rares“ umgebaut.

„Bares für Rares“: ZDF nimmt drastische Änderung vor

Schon seit 2013 läuft „Bares für Rares“ im Zweiten deutschen Fernsehen. Die Sendung freut sich immer wieder über gute Einschaltquoten und hat eine große Fan-Base.

Menschen aus ganz Deutschland bringen die Schätze aus ihren Wohnzimmern mit ins Kölner Walzwerk und lassen sich beraten. Anschließend geht es in den Raum, wo die fünf Händler warten und sich ein Wettbieten um die Raritäten liefern.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ wird im ZDF ausgestrahlt

Seit 2013 gibt es die Trödelshow

Horst Lichter moderiert die Sendung

„Bares für Rares“ gilt als die erfolgreichste Sendung im Nachmittagsprogramm des ZDF

Die Sendung hat einen festen Pool von Experten und Händlern, die die Stücke begutachten

Seit Tag eins mit dabei ist auch Horst Lichter. Der Moderator kitzelt aus den Kandidaten immer wieder interessanten Geschichten heraus und ist für den einen oder anderen Scherz zu haben.

Doch jetzt gibt es eine Änderungen in der ZDF-Sendung. Auch „Bares für Rares“ muss mit den Konsequenzen der Corona-Pandemie leben. In der Folge am Freitag (10.07) sah man nun erstmals die Auswirkungen auf die Sendung.

So sieht der Händlerraum jetzt aus

Einen Handschlag von Horst Lichter gibt es für die Verkäufer nicht mehr. Der Moderator hält brav Abstand zu dem Experten und den Kandidaten. Extra für die Verkäufer aus ganz Deutschland hat das ZDF ein neues Pult aufgestellt.

Noch extremer wirkt das Ganze aber, wenn man den Händlerraum betritt. Zuvor saßen die fünf Schatzsucher alle an einem langen Tisch und konnten sich die Gegenstände hin und her reichen.

So sieht der Händlerraum jetzt bei „Bares für Rares“ aus. Foto: Screenshot ZDF

Jetzt hat jeder Händler einen eigenen Tisch und alle sitzen leicht versetzt um den Abstand einzuhalten. Die Rarität liegt vorne. Wenn die Händler sich den Gegenstand genauer anschauen wollen, müssen sie Handschuhe tragen. (fs)