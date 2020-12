„Bares für Rares“ (ZDF): Als Horst Lichter dieses Exponant sieht, fällt ihm nur noch eins dazu ein – „Oh Gott“

Mit der Kunst ist das so eine Sache. Entweder sie gefällt, oder sie gefällt eben nicht. Zu dem Kunstwerk, das Nevzat Karadeli in der Dienstagsfolge von „Bares für Rares“ (ZDF) mitbringt, hat Horst Lichter jedenfalls eine klare Meinung.

Denn als die „Bares für Rares“-Legende einen Blick auf das Bild wirft, fällt ihm nur noch eins ein: „Oh Gott“.

„Bares für Rares“ (ZDF): Dieses Exponant sorgt nicht für Begeisterung bei Horst Lichter

Das Bild, das Nevzat Karadeli aus Mühlheim an der Ruhr mit ins ZDF-Studio bringt, ist tatsächlich ein echtes Unikat. Konkret geht es um ein Werk des Künstlers Otmar Alt, und zwar um eines seiner ersten. Gemalt mit einer Mischtechnik auf das Blatt eines Spiralblocks, steht es auf dem Tisch im Showroom.

Als Horst Lichter erst einmal nur den Bilderrahmen von hinten sieht, blickt er schon besorgt drein. „Ist das Moderne Kunst?“, fragt er. Dann wirft er einen Blick auf das Bild. „Oh Gott, ja, Moderne Kunst.“ Welch ein Glück, dass Kunst immer auch Geschmackssache ist. Denn Nevzat Karadeli selbst findet das Bild ziemlich schön und hat es sich selbst vor einem Jahr im Internet gekauft. „Das hat mich so fasziniert ehrlich gesagt, weil es ein bisschen abweicht von den anderen Bildern“, erzählt der 48-Jährige.

Dieses Otmar Alt-Bild will Nevzat bei „Bares für Rares“ verkaufen. Es ist ein Einzelstück. Foto: Screenshot ZDF

Und trotzdem möchte er es nun verkaufen. Sein Wunschpreis: Irgendetwas um die 700 Euro. Das hält Expertin Bianca Berding allerdings nicht wirklich für realistisch. Ihr Schätzwert liegt bei 350-550 Euro. Aber auch damit ist Nevzat Karadeli einverstanden. Und so wagt er sich in den Raum der Händler.

Darum geht Kandidat Nevzat am Ende leer aus

Doch auch da wird das Kunstwerk eher skeptisch als begeistert begutachtet. Und das, obwohl es sich bei dem Bild um ein echtes Einzelstück handelt. Bereits Horst Lichter bezeichnete das Werk irgendwie als „Buntstiftmalerei“. Auch Händler Walter Lehnertz sieht in dem Bild eher ein „Kinderbild“. Trotzdem ist er bereit, für das Kunstwerk in die Tasche zu greifen und bietet dem 48-Jährigen 300 Euro an. „Der Name ist nicht schlecht, aber es ist schwere Kost“, macht Lehnertz deutlich.

Für Nevzat Karadeli kommt es bei dem Angebot allerdings nicht infrage, das Bild zu verkaufen. Auch, wenn er sich von dem Geld eigentlich einen neuen Hund kaufen möchte. Er packt das Bild wieder ein und es darf zurück an seinen angestammten Platz im Hause Karadeli. „Ich freu mich darüber auch irgendwo“, sagt der 48-Jährige am Ende. Und vielleicht klappt es ja trotz des unverrichteten Kaufs mit einem neuen Vierbeiner. (abr)