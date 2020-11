„Bares für Rares“: „Weltpremiere für mich“ – HIER weiß selbst Horst Lichter nicht weiter

Seit mittlerweile sieben Jahren moderiert Horst Lichter die ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“. Sieben Jahre, in denen der Starkoch so gut wie jede Kuriosität schon einmal auf dem Expertentisch gesehen haben dürfte.

Doch die Maschine, die der 54-jährige Kaufmann Martin Kinne am Freitag zu „Bares für Rares“ brachte, ist selbst Horst Lichter noch nicht unter die Augen gekommen.

„Bares für Rares“: Was kann das nur sein?

Ein schwarzes Kästchen, hübsch verziert mit Metalleinsätzen. Was kann das denn nur sein? Es ist eine Drehorgel, doch ganz sicher keine herrkömmliche. Denn die kleine Drehorgel hatte Platteneinsätze. „Ein ganz dolles Ding“, wie Horst Lichter erstaunt festsstellte.

Das ist die ZDF-Sendung „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Horst Lichter ist seit Beginn der Moderator der Sendung

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

Die Anmeldung erfolgt online

So richtig etwas damit anfangen konnte er mit dem Fundstück aus einer Haushaltsauflösung jedoch nicht. „Ich würde mir das jetzt gerne erst einmal erklären lassen, weil ich kenne das Gerät, so wie es hier steht, wirklich nicht“, forderte Lichter schließlich Experte Albert Maier zur Klärung auf.

„Bares für Rares“: Albert Maier ist ganz begeistert

Und der zeigte sich ganz begeistert von dem kleinen Kasten. „Es ist wirklich ein ausgefallenes Gerät“, so der Experte aus Ellwangen. Eine Tisch-Drehorgel, um genau zu sein, eine sogenannte Organette aus dem Jahre 1890. „Das ist tatsächlich eine Weltpremiere für mich, dass ich so ein Ding sehe und dass es auch noch funktioniert“, ist Horst Lichter ganz aus dem Häuschen.

Ordentlich Kohle legte Waldi für die Orgel auf den Tisch. Foto: Screenshot ZDF

Doch was ist das alte Musikabspielgerät wert? 450 bis 500 Euro könne es bringen, so Maier. Und in dem Bereich sollte sich auch der Preis einpendeln, den Martin Kinne schlussendlich für seine Tisch-Drehorgel bekam. 525 Euro zahlte Händler Waldi für das ausgefallene Stück.

