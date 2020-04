„Bares für Rares“ im ZDF: Frau will antikes Schmuckstück verkaufen – als sie DAS hört, fasst sie einen drastischen Entschluss

Ein Verkäufer kommt mit einer Rarität zu „Bares für Rares“. Der Experte analysiert das Stück, bestätigt den Wunschpreis des Verkäufers, die Händler zahlen die gewünschte Summe, die Rarität geht über den Tisch. Alle sind zufrieden.

Soweit die Wunschvorstellung, wie es bei „Bares für Rares“ (ZDF) ablaufen sollte und manchmal auch tut. Doch nicht im Fall von Lore Gunold. Die 73-Jährige aus Aschaffenburg wollte in der Trödelshow eine antike Brosche verkaufen. Doch für sie endete die Sendung nicht wie geplant.

Diese Brosche sollte bei Bares für Rares verkauft werden. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“ (ZDF): Frau will Brosche verkaufen

„Ich finde es schade, dass das Objekt im Tresor liegt. Wenn jemand anderes Spaß daran haben könnte, dann würde ich es gerne abgeben“, erklärt die Sekretärin bei „Bares für Rares“.

Heide Rezepa-Zabel begutachtet das Erbstück, das Lore Gunold von ihrer Mutter und diese wiederum von ihrer Mutter bekommen hat. Zunächst hört es sich gut an: Die Brosche stammt etwa aus dem Jahr 1850, wurde nach französischem Vorbild in England oder in den Niederlanden gefertigt, erklärt die Expertin. Zwei Karat haben die eingearbeiteten Steine insgesamt.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow im ZDF

Sie wird seit 2013 im Nachmittagsprogramm ausgestrahlt

Horst Lichter moderiert die Sendung

„Bares für Rares“ hat einen festen Pool von Experten und Händlern, die die Stücke begutachten beziehungsweise kaufen

Große Ernüchterung folgt

Doch dann folgt die Ernüchterung: Die ursprünglich silberfarbene Brosche wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts platiniert. Hört sich vielversprechend an, doch durch die Modernisierung hat das Schmuckstück an Charakter und Wert verloren, so die Kunsthistorikerin.

Die 3.000 Euro, die Lore Gunold gerne für die Brosche hätte, kann Heide Rezepa-Zabel daher nicht entsprechen. „Dass es modernisiert wurde, ist sehr bedauerlich“, sagt sie. „Es nimmt dem Schmuckstück Authentizität und Glaubwürdigkeit. 1.000 bis 1.200 Euro sind realistisch.“

Verkäuferin ist traurig

Glücklich ist die 73-Jährige darüber nicht. Dennoch entschließt sie sich dazu, die Händlerkarte anzunehmen. „Ich habe immer gedacht, es ist was ganz Tolles, was ich nur nicht tragen wollte“, sagt Lore Gunold traurig.

Bei den Händlern folgt dann die nächste Ernüchterung. Kein Händler will mehr als 500 Euro ausgeben. Das ist Lore Gunold wirklich zu wenig: Sie fasst einen drastischen Entschluss und nimmt das Schmuckstück wieder mit nach Hause.

„Für 500 Euro wollte ich sie nicht verkaufen“, erklärt die 73-Jährige. „Da nehme ich sie gerne wieder mit nach Hause.“ (cs)

„Bares für Rares“ läuft montags bis freitags um 15 Uhr im ZDF. Ganze Folgen gibt es auch in der Mediathek.