„Bares für Rares“: Paar will „Tante Cordula“ verkaufen – sie hat eine bewegte Geschichte

Keine schöne, aber dafür eine bewegte Geschichte hat das Gemälde, was Vanessa und Michael Nath am Montag zu „Bares für Rares“ schleppten.

So brachte das Ehepaar ein Ölgemälde von „Tante Cordula“, so ihre ganz eigene Bezeichnung, in die „Bares für Rares“-Studios, das den Krieg nur versteckt überleben konnte.

„Bares für Rares“: Dieses Gemälde überlebte den Krieg

Hier die ganze Geschichte des Gemäldes: „Meine Eltern beziehungsweise davor auch die Großeltern hatten früher eine Gastwirtschaft. Das Bild soll den Erzählungen nach mal irgendwann als Bezahlung in der Kneipe geblieben sein“, erzählt Michael Nath. Doch dann kam der Krieg.

Auf dem Dachboden sei es dann hinter einer versteckten Wand vor dem Zugriff durch Plünderer versteckt worden sein. „Es ist dann komplett vergessen worden und erst in den 70ern wurde es bei Renovierungen wiederentdeckt“, so Nath.

„Bares für Rares“: Was ist das Gemälde wert?

Eine bewegte Geschichte also. Doch in die Wohnung von Michael und seiner Frau Vanessa passt das Gemälde einer Frau heute einfach nicht mehr herein. Drum soll es weg. Doch was ist es wert? Und wer hat es gemalt?

----------

Das ist die ZDF-Show „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird die Show von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Die Anmeldung erfolgt online

----------

„Das ist ein ganz spannendes Bildnis einer Dame aus dem Jahr 1918, da ist nämlich das Bild datiert“, beantwortet „Bares für Rares“-Expertin Friederike Werner zumindest schon einmal die Frage nach dem Alter des Gemäldes.

Was bringt „Tante Cordula“?

Doch trotz Alter und Geschichte ist die Nachfrage nach diesen Bildern derzeit nicht so groß, so Werner. Daher könne auch der Preis nicht allzu hoch angesetzt werden. Trotzdem sei die Malerin, eine Dame namens Paula Monjé keine Unbekannte. Ein anderes Werk von ihr war sogar in der Nationalgalerie Berlin vertreten.

-----------

Daher könne der Wert des Bildes in Zukunft sogar noch steigen. Jetzt allerdings wären nur 500 bis 700 Euro drin, so die Expertin. Und die Händler hatten Interesse an „Tante Cordula“. Alle Händler hatten Interesse und die Gebote gingen schnell über die Experten-Schätzung hinaus. 880 Euro zahlte schließlich Steffen Mandel.

Doch die Händler sind nicht immer nur auf ihren eigenen Gewinn aus. DIESE Aktion rührte die Verkäuferin zu Tränen.