„Bares für Rares“ (ZDF): Händler völlig baff – „Das haben wir hier noch nicht gesehen“

„Da ist mir das Herz erst mal stehen geblieben“, zeigt sich der Kandidat aus Köln-Lindenthal sichtlich überrascht, als ihm Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel den Schätzpreis für die Brosche nennt, die er mit zu „Bares für Rares“ gebracht hat.

Doch von Anfang an: René Fats ist in die ZDF-Trödelshow gekommen, um ein Schmuckstück seiner Mutter an den Händler zu bringen, das sie wiederum von ihrer Mutter geerbt hat. Die Brosche ist aus Platin hergestellt, erklärt die Kunsthistorikerin von „Bares für Rares“ bei der ersten Betrachtung. Sie ist von dem Stück sofort begeistert. Auch bei den Händlern schlägt das Schmuckstück ein wie eine Bombe. Sie sind sich sicher: „Das haben wir hier noch nicht gesehen“.

„Bares für Rares“ (ZDF): Expertise haut Kandidat vom Hocker

„Sie ist mit Sicherheit aus den beginnenden Dreißigerjahren“, so Heide Rezepa-Zabel über die schöne Brosche. „An Farbsteinen haben wir Rubine, Saphire und Smaragde - eine schöne Farbkombination. Alles zusammen summiert sich auf etwa ein Karat, vielleicht etwas darüber.“ Die „Bares für Rares“-Expertin geht aufgrund der fehlenden Punze davon aus, dass die Brosche aus Deutschland stammt.

Diese Brosche soll bei Bares für Rares verkauft werden. Foto: Screenshot ZDF

„Und schon sind wir zwei Kerle verliebt in das kleine Teil“, bemerkt Moderator Horst Lichter und will vom Verkäufer aus Kölner wissen, wie viel seine Mutter gerne dafür haben möchte.

-----------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

sie wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

-----------------------

„Bares für Rares“-Verkäufer ganz verblüfft

Der Koch erklärt: „Ab 300 aufwärts wäre schön.“ Was schätzt die Expertin? Das Platin sei bereits rund 350 Euro wert, sagt sie. Bei der Brosche im Ganzen geht sie ein gutes Stück höher. „Ich glaube, für 1600 bis 1800 Euro ist sie schon verkäuflich.“ René Fats kann gar nicht glauben, was er da hört. Kein Wunder: Das Familienerbstück ist bis zu sechsmal mehr wert als erwartet.

Bares für Rares-Verkäufer René Fats staunt nicht schlecht, als er den Expertenpreis hört. Foto: Screenshot ZDF

Doch was machen die Händler? Auch sie sind begeistert. „Die Kombination aus Platin mit den bunten Steinen. Das haben wir hier noch nicht gesehen“, weiß „Bares für Rares“-Händler Markus Wildhagen. „Das sticht schon hervor“, pflichtet ihm Julian Schmitz-Avila bei. Das kann spannend werden.

-------------------

----------------------------------------

Elke Velten-Tönnies steigt schon bei 1500 Euro ein. Doch höher will keiner gehen. Damit ist René Fats einverstanden. Da hat sich der Weg zu „Bares für Rares“ doch gelohnt!

Ganz so viel Glück wie René Fats haben aber nicht alle Kandidaten mit ihren Mitbringseln. Pia und Marion aus Troisdorf wurden von Horst Lichter nach Hause geschickt. Warum es soweit kam, liest du hier. Auch Verkäufer Peter hat es mal zu den Händlern geschafft. Wieso er die Trödelshow nach kurzer Zeit verlassen muss, liest du hier. (cs)

„Bares für Rares“ läuft montags bis freitags um 15.05 Uhr im ZDF. Ganze Folgen gibt es auch in der Mediathek.