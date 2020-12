„Bares für Rares“ (ZDF): Mann bringt Stück Papier mit – und kassiert ordentlich ab

Es ist der Charme der Trödel-Sendung „Bares für Rares“, dass Verkäufer mit vermeintlich unnötigem Krimskrams noch richtig Geld verdienen können.

So ging es auch einem „Bares für Rares“-Kandidaten, der einfach ein Stück Papier mit in das ZDF-Studio brachte – und trotzdem gut abkassierte.

„Bares für Rares“ (ZDF): Mann bringt besonderes Stück Papier mit

Klaus Müller brachte nur einen Umschlag mit einem Stück Papier zu dem „Bares für Rares“-Experten Detlev Kümmel.

Das Besondere: Es handelt sich dabei um eine Art Dankesurkunde, die im Rahmen der Olympischen Spiele 1968 in Mexiko ausgestellt wurde. „Die deutschen Medallien-Gewinner danken den Förderern der Stiftung Deutsche Sporthilfe“, steht auf dem Schriftstück, darunter zahlreiche Unterschriften.

Doch wie kommt der Verkäufer an die Danksagung, will Horst Lichter wissen – hat er etwa selbst bekannte Olympia-Teilnehmer in der Familie?

„Bares für Rares“-Experte Detlev Kümmel mit Horst Lichter und Verkäufer Klaus Müller. Foto: ZDF

Da muss Klaus Müller seinen Gegenüber enttäuschen. Er hat die Urkunde von einem Nachbar bekommen, der es ihm als kleinen Jungen angeboten hat. „Als neunjähriger, sportbegeisterter Junge nimmt man das natürlich an“, erklärt er. Das ist jetzt über 50 Jahre her – und seitdem liege das Papier in der Schublade.

Um sich einen zweiten Hund aus dem Tierschutz zu holen, möchte der Rentner sein Geschenk nun abgeben – aber ist das Stück Papier überhaupt etwas wert?

„Bares für Rares“ (ZDF): Guter Deal für Danksagung

Die Dankesurkunde ist laut Detlev Kümmel kein Einzelstück, dafür sind aber alle Unterschriften original von Hand geschrieben und nicht aufgedruckt. Seine Expertise: zwischen 100 und 150 Euro ist das Papier wert.

Verkäufer Klaus Müller hätte lieber 200 Euro dafür – und selbst die werden im Händlerraum übertroffen.

So bekundet unter anderem Walter „Waldi“ Lehnertz großes Interesse an dem Stück Sportgeschichte – und kauft es Klaus Müller für ganz 230 Euro ab. „Das ist cool, das Ding“, befindet er in seinem rheinischen Dialekt. Und auch „Bares für Rares“-Kandidat Klaus Müller ist zufrieden: „Meine Erwartungen sind übertroffen worden, besser kann es nicht gehen.“ (kv)