„Bares für Rares“: Horst Lichter perplex – „Haben Sie nichts mitgebracht?“

Das kann doch nicht sein. In der aktuellen Folge „Bares für Rares“ traut Horst Lichter seinen Augen nicht, als er zum Händlertisch kommt.

Denn der „Bares für Rares“-Moderator kann einfach keinen Verkaufsgegenstand entdecken. „Das finde ich jetzt aber komisch“, sagt Horst Lichter noch, als Verkäufer Gerhard Nagels auf ihn und Experte Sven Deutschmanek zukommt.

„Bares für Rares“: Horst Lichter findet das Verkaufsobjekt nicht

„Ja, weil nichts da ist“, erläutert Lichter seine Verwirrung. Sollte es wirklich, das erste Mal sein, dass ein Verkäufer ganz ohne Verkaufsgegenstand zu „Bares für Rares“ kommt?

„Haben Sie nichts mitgebracht zum Verkaufen?“, fragt Lichter den 60-Jährigen dann neugierig. Doch der kann den „Bares für Rares“-Moderator beruhigen. Sein Objekt sei einfach nur sehr klein.

„Bares für Rares“: Riechdose aus Ostfriesland sorgt für Verzückung

Moderator Horst Lichter und Experte Sven Deutschmanek. Foto: ZDF/ Frank Dicks

Um „eine Riechdose aus Ostfriesland“ würde es sich handeln, so der Koch aus Nordhorn. Dies sei, so erklärt Experte Deutschmanek vor allem von Damen genutzt worden, die das kleine Döschen beim Kirchgang in der Tasche gehabt hätten.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

die Show wird beim Sender ZDF ausgestrahlt

„Bares für Rares“ gibt es bereits seit 2013

Horst Lichter ist Moderator der Sendung

die ZDF-Show hat einen festen Pool von Experten und Händlern, die die Stücke begutachten

Die neuen Folgen mit Corona-Regeln laufen derzeit im ZDF

Die Erklärung ist logisch. So hätten sich die Damen in der damaligen Zeit in enge Korsetts gequetscht. Wenn ihnen dann unwohl geworden sei, hätte man an dem Riechdöschen geschnuppert, damit sie das Bewusstsein nicht verlieren.

„Bares für Rares“: Viel Geld für eine kleine Dose

Aus Silber sei das kleine Döschen, so Deutschmanek weiter. Und gar nicht mal so billig. 150 bis 200 Euro solle der Nordhorner dafür bekommen können. Gar nicht mal schlecht für einen Gegenstand, den Horst Lichter zu Beginn nicht einmal gesehen hatte.

Und genau in diesem Rahmen bewegte sich schlussendlich auch die Summe, die Händler Waldi für das Riechdöschen bezahlen wollte. 180 Euro gab es vom Händler aus der Eifel.

