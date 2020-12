„Bares für Rares“ (ZDF): Mann bringt Flohmarkt-Schnäppchen mit – sein wahrer Wert ist eine Sensation

Bei „Bares für Rares“ kommt es immer wieder zum Verkauf von wahren Schätzen, die auf den ersten Blick gar keine sind.

So machte kürzlich ein „Bares für Rares“-Verkäufer im ZDF-Studio ein richtig dickes Geschäft – wegen eines Flohmarkt-Fundstücks für zehn Euro!

„Bares für Rares“ (ZDF): Mann will Flohmarkt-Schnäppchen los werden – Experte macht erstmal einen simplen Test

Der 51-jährige Andreas Machner aus Tannheim in Österreich möchte bei „Bares für Rares“ mehr über eine Statuette erfahren, über die er kaum etwas herausfunden konnte. Auf dem Flohmarkt hat ihn der „Zufallsfund“ schlappe zehn Euro gekostet – doch bei der Expertise von Albert Maier entpuppt sich die Ikarus-Figur als wahrer Schatz.

„Bares für Rares“-Kandidat Andreas Machner und Horst Lichter staunen bei der Expertise von Albert Maier nicht schlecht. Foto: ZDF

Der Experte macht erst einmal einen simplen Test, als er die Statuette sieht. Mit Hilfe eines kleinen Magneten findet Albert Maier heraus, dass es sich dabei um ein Fundstück aus Eisenguss statt aus Bronze handelt. Allein das treibt den Wert der Statuette hoch. Doch damit nicht genug – auch andere Details machen die Statuette wertvoller.

------------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

sie wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

-------------------------

„Bares für Rares“ (ZDF): Expertise sorgt für Überraschungen

Der Eisenguss von 1918 stammt aus der Gießerei Lauchhammer, die älteste Gießerei, die es gibt. Es handelt sich um eine Nachbildung eines Denkmals von Otto Lilienthal, das in Berlin steht. Bildhauer Peter Breuer hat die Statuette gefertigt.

Die Ikarus-Statuette aus Eisenguss entpuppt sich als wertvoller Schatz. Foto: ZDF

Die Inschrift: „E.Rumpler“ treibt den Wert zusätzlich in die Höhe – so könnte es sich um ein Geschenk von Breuer an Edmund Rumpler, einem bekannten Flugzeugkonstrukteur und Freund Breuers handeln und wäre damit ein Einzelstück, erklärt Experte Maier. „Das wäre eine Sensation“, platzt es aus Horst Lichter heraus.

In jedem Fall übertrifft die Expertise den Wunsch des Verkäufers (50 Euro) bei Weitem – Albert Maier legt den Wert der Statuette auf mindestens 500 Euro. „Ich habe zehn Euro auf dem Flohmarkt dafür bezahlt, bin jetzt natürlich begeistert von der Expertise“, so Andreas Machner.

----------------

------------------

Und auch bei den Händlern läuft es gut: Fabian Kahl steigt direkt mit einem Anfangsgebot von 250 Euro ein, liefert sich schnell mit Wolfgang Pauritsch ein Kopf-an-Kopf-Gebote-Rennen. „Ich kann ihrem Lächeln entnehmen, dass sie ein Geschäft gemacht haben. Es sei ihnen auch vergönnt“, kommentiert Wolfgang Pauritsch die Situation des Verkäufers. Schlussendlich bieten sich die beiden Händler auf 750 Euro hoch – und Fabian Kahl bekommt die Statuette.

„Das ist wirklich ein tolles Gefühl, so viel Geld für die Statuette zu bekommen. Hätte ich nicht erwartet, dass es so viel wird. Das ist schon Wahnsinn“, so der „Bares für Rares“-Kandidat nach dem Verkauf seines Schatzes. (kv)