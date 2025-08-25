Historischer Goldschatz bei „Bares für Rares“: Plötzlich geht‘s um 70.000 Euro!

Es ist ein eher seltener Moment in der ZDF-Kultshow „Bares für Rares“. Doch hin und wieder werden dort wahre und rare Schätze präsentiert: kostbar, einzigartig, edel und mit immensen Werten, die sogar in den fünfstelligen Bereich gehen.

In der Episode vom 15. August 2025 findet ein Stück Zeitgeschichte seinen Weg ins Pulheimer Walzwerk. Michael Stein hat eine eindrucksvolle Gold-Uhr mitgebracht. Sie hat nur einen extrem hohen materiellen Wert, sondern erzählt auch eine unglaubliche Geschichte.

„Bares für Rares“: Goldschatz aus dem Königshaus sorgt für Aufsehen

Michael Steins glänzender „Bares für Rares“-Goldschatz gehörte keinem geringeren als König Ludwig II. Er verlieh wiederum das exklusive Stück als Zeichen für seine treuen Dienste als Guts- und Forstverwalter an Steins Ururgroßvater. Es ist geschmückt mit Türkisen und Diamanten im Rosenschliff, trägt die Insignien der bayerischen Krone.

Das historische Erbstück ist ein Unikat und befindet sich seit über 140 Jahren in Familienbesitz. Stein bewahrte es zuletzt gut behütet im Tresor auf. Bei der „Bares für Rares“-Expertise können Horst Lichter und Sachverständige Dr. Heide Rezepa-Zabel nicht glauben, was sie sehen.

„Nach den Farben, Details, Ornamentik, Handhabung ist es eine Uhr um 1880“, erklärt sie. Zudem hebt sie die filigrane Gestaltung hervor. Doch ganz makellos ist die Gold-Uhr nicht: An einer Stelle ist etwas Emaille abgeplatzt.

Der Händlerraum steht kopf

Steins Wunschvorstellung ist kaum zu glauben: „Ich habe sie schätzen lassen bei ‚Sotheby’s München‘: 70.000 Euro.“ Horst Lichter kann es kaum glauben: „Wir reden von Euros, oder?“ Heide Rezepa-Zabel sorgt für bittere Gewissheit: Sie erklärt: Der reine Goldwert der Uhr liege bei rund 19.000 Euro. Ihr eigener Schätzpreis beträgt am Ende 30.000 bis 35.000 Euro.

Für Stein steht fest: Unter diesem Preis wird das prachtvolle Stück nicht verkauft. Und trotzdem wagt er den Gang in den „Bares für Rares“-Händlerraum. Die Händler bewundern die Verarbeitung, das edle Design und vor allem die königliche Geschichte dahinter. Doch auf die geforderten 70.000 Euro lässt sich niemand ein.

Susanne Steiger wagt den höchsten Vorstoß: „40.000 Euro“, wirft sie selbstbewusst in den Raum. Ein gigantisches Gebot für „Bares für Rares“-Verhältnisse! Trotzdem bleibt Stein standhaft. Ein Verkauf kommt für ihn nicht infrage. „Die Uhr bleibt weiter im Familienbesitz“, erklärt er zufrieden und verlässt das Pulheimer Walzwerk mit einem Lächeln.