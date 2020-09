„Bares für Rares“: DIESE Theorie hält Horst Lichter für unglaubwürdig – „Ich glaub' beides nicht“

Die Geschichte seiner Familie verbindet „Bares für Rares“-Kandidat Günter Schwiegmann mit dem Gegenstand, den er am Donnerstag in der ZDF-Trödelsendung verkaufen will. Und doch, so ganz genau weiß der 70-jährige Tischler nicht, um was es sich bei dem silbernen Löffel mit den vielen Löchern, den er ins Pulheimer Walzwerk gebracht hat, handelt.

Ist seine „Bares für Rares“-Rarität nun ein „Kelchlöffel von einem evangelischen Pastor“, wie sich Schwiegmann gut vorstellen kann, oder doch eher ein Zuckerlöffel, wie er auch noch vermutet?

„Bares für Rares“: Bei dieser Theorie ist Horst Lichter raus

Für Horst Lichter klingt beides komisch. Er ist an dieser Stelle raus, kann sich schwer vorstellen, dass eine der Theorien wahr ist. „Ich sage mal so“, schnauft der „Bares für Rares“-Moderator. Und weiter: „Ich glaub' beides nicht.“

Das ist die ZDF-Show „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird die Show von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Die Anmeldung erfolgt online

Um was handelt es sich hierbei nur? Foto: Screenshot ZDF

Wenn er sich da mal nicht täuscht. Denn Expertin Wendela Horz tendiert durchaus zu der Zuckerlöffel-Theorie des Tischlers. „Schöner Kaffeetisch, vielleicht frisch gebackene Waffeln und was macht man dann je nach Gusto darüber? Ein bisschen Zucker, möglicherweise mit Zimt“, malt die Goldschmiedin den Verwendungszweck des Löffels aus.

„Bares für Rares“: Horst Lichter geläutert – „Das leuchtet mir ein“

Tja Horst, das war wohl nichts. Aber Horst Lichter kann auch zugeben, wenn ihn jemand überzeugt hat. „Das leuchtet mir ein“, gibt der gelernte Koch Wendela recht. Doch was ist der silberne Löffel denn nun wert? „50 bis 80 Euro“, so Horz. Das reicht Günter Schwiegmann, schließlich möchte er von dem Geld lediglich mit seiner Frau Essen gehen.

Und genau in dem Rahmen sollte sich der Preis auch einpendeln. 70 Euro zahlte Kunsthändler Daniel Meyer schließlich.

Etwas mehr kosteten die Raritäten, die Michael Schlarmann für seine Tochter verkaufen wollte. Doch bei den Händlern gab es ein böses Erwachen.

